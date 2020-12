De Irán a Hezbollah: los impresionantes logros de Israel en la arena de la seguridad

Itongadol.- En prueba de los resultado, el año 2020, que actualmente transita sus últimos días, fue exitoso para el sistema de defensa israelí, con una serie de logros, especialmente en la campaña contra el establecimiento de Irán en Siria, el retraso del proyecto de misiles de precisión de Hezbollah y la consolidación del esfuerzo internacional para interrumpir el programa nuclear de Irán.

Cabe señalar que la pandemia del coronavirus juega un papel destacado en la reducción relativa del umbral de las tensiones de seguridad en las diversas arenas que enfrenta Israel. El COVID-19 y sus repercusiones económicas en los países de la región y las organizaciones terroristas tienen una gran influencia, lo que aparentemente también moderó las intenciones ofensivas de Irán y Hezbollah de responder frente a las acciones atribuidas a Israel.

La especulación indica que el coronavirus desaparecerá en algún momento, pero no se espera que los desafíos de seguridad sean archivados, y el principal desafío del presidente del Tribunal Supremo Aviv Kochavi es preparar al ejército para la próxima guerra en la que las IDF (Fuerzas de Defensa de Israel) tendrán que proporcionar una respuesta ofensiva significativamente mejor a la amenaza de misiles.

En la arena más central, del norte, la actividad de las IDF, por buena y exitosa que sea, no se detendrá en el futuro utilizando solo la fuerza militar, los continuos intentos de Irán de establecerse en la región y Hezbollah de obtener un arsenal significativo de misiles de precisión. El Jefe del Estado Mayor Kochavi dijo que el establecimiento iraní en Siria está en una clara desaceleración como resultado de la actividad de las IDF.

Junto con la declaración del jefe de Estado Mayor, los altos funcionarios militares creen que, como resultado de la actividad de las IDF, Hezbollah está muy lejos de la capacidad y los objetivos del proyecto de misiles. Según el sistema de defensa, la cantidad exacta de armas de Hezbollah que posee todavía se considera insignificante en su capacidad para influir en la próxima guerra, si es que hay alguna, según un informe que publica hoy el diario Maarriv.

De cualquier manera, las IDF estarán mejor configuradas para la próxima guerra contra la amenaza de los misiles, y su precisión solo acumulará impulso en los próximos años, el proceso evolutivo es casi inevitable, ya que las tecnologías en este tema se simplifican y están más disponibles que en el pasado.

Como Israel no está interesado en la guerra, se puede decir lo mismo de Irán, Hezbollah y Hamás en la Franja de Gaza. La disuasión de la guerra es adecuada para todas las partes, especialmente en el contexto de una grave crisis sanitaria, social y económica que afecta a todos. La pandemia y la actual crisis política en Israel dificultan el accionar de las IDF. El fortalecimiento del Ejército y las reformas de gran alcance permanecerán en los cajones de la planificación por el momento, pero por otro lado la epidemia afecta más la capacidad militar y operativa de Hezbollah y Hamás.

La ecuación establecida por el secretario general de Hezbollah, Hassan Nasrallah, es responder con un intento de matar a los soldados israelíes, lo que puede arrastrar a la región a la guerra incluso cuando las partes no estén interesadas en un conflicto, pero en la práctica, durante los últimos seis años, Hezbollah no ha cumplido sus amenazas de dañar a los soldados de las IDF.

La ecuación de disuasión de Nasrallah en la arena norte crea un problema complejo para Israel, como lo demuestra la alerta máxima que duró dos meses en la frontera norte. Pero aquellos que comentan sobre la erosión de la disuasión israelí solo miran las gotas faltantes en el vaso casi lleno e ignoran por completo la situación en los últimos años, en los que Israel ha cobrado altos precios a Hezbollah e Irán en la arena norte, sin que este último pueda responder militarmente de manera significativa contra Israel.

A todo esto, Irán también está teniendo dificultades para llevar a cabo acciones de represalia contra los ataques atribuidos a Israel. Este no es un certificado de seguro de que tal ataque no se materializará en un futuro cercano, y las capacidades de Irán y Hezbollah en la región no deben subestimarse, pero debe recordarse que las IDF disfrutan de una superioridad de inteligencia significativa que lo ayuda a estar del lado del iniciador. E Irán, tiene en cuenta que el resultado puede ser una escalada de seguridad, y en los últimos años Israel ha estado manejando este sistema de equilibrio de manera inteligente y discreta.

Con el nivel actual de seguridad en Judea y Samaria y la Franja de Gaza, el año pasado ha visto una disminución en los ataques terroristas israelíes. Judea y Samaria, y a pesar del potencial de escalada, también fueron estos escenarios.

Al igual que en los últimos años, la amenaza del norte es mucho más grave, pero la probabilidad de que se produzca un conflicto en Gaza es significativamente mayor, ya que el año que viene en las IDF se estima que las posibilidades de que los enemigos de Israel inicien una guerra siguen siendo bajas. Por otro lado, el deterioro y la escalada de la seguridad se consideran un escenario razonable. El principal desafío del jefe Kochavi es preparar al ejército para la guerra o la operación, incluso cuando todas las partes aparentemente no están interesadas en una confrontación.

Finalmente, a las IDF se les ha atribuido bastantes puntos en el último año, pero aún falta la capacitación y la competencia del sistema de reserva, al menos en los sentimientos de muchos oficiales de reserva, que todavía tienen dificultades para comprender el estado de las unidades de reserva dentro de los grandes cambios que Kochavi quiere hacer.