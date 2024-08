AIEA: Irán continúa la producción de uranio altamente enriquecido y está cada vez más cerca de la bomba atómica

Itongadol.- La producción iraní de uranio altamente enriquecido continúa y no ha mejorado su cooperación con el organismo de control nuclear de la ONU a pesar de una resolución que lo exigía de la última reunión de la junta directiva del organismo de control, según The Times of Israel.

Las reservas en forma de hexafluoruro de uranio enriquecido hasta un 60% de pureza, cerca del grado armamentístico del 90%, aumentaron aproximadamente de 22,6 a 164,7 kilogramos, según uno de los dos informes trimestrales confidenciales de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) enviados a sus Estados miembros.

Según un criterio de la AIEA, esto es solo 2 kilogramos menos de lo que, en teoría, sería suficiente, si se enriqueciera aún más, para fabricar cuatro bombas nucleares.

Hace dos meses, el organismo dijo que Irán había instalado cuatro de los ocho grupos de centrifugadoras avanzadas IR-6 que dijo que instalaría rápidamente en su planta de enriquecimiento de uranio de Fordow.

«Desde el anterior informe trimestral del director general, la Agencia ha verificado que Irán ha instalado cuatro de las ocho cascadas IR-6 antes mencionadas en la Unidad 1 de la FFEP (Planta de Enriquecimiento de Combustible de Fordow)», dijo la Agencia en un informe confidencial enviado a sus Estados miembros.

La noticia se conoció cuando se desarrollaban las elecciones presidenciales en ese país.

Anteayer, el líder supremo de Irán abrió la puerta a nuevas negociaciones con Estados Unidos sobre el programa nuclear de su país y dijo que no hay “ninguna barrera” para dialogar con su “enemigo”, pero el ayatolá Ali Khamenei estableció líneas rojas claras para cualquier conversación que tenga lugar bajo el gobierno del presidente reformista Masoud Pezeshkian.

Sus comentarios fueron similares a los que hiciera en la época del acuerdo nuclear de 2015 entre Irán y las potencias mundiales, que supuso una importante reducción del programa nuclear de Teherán a cambio del levantamiento de las sanciones económicas. Sin embargo, no está claro cuánto margen de maniobra tendrá Pezeshkian, en particular porque las tensiones siguen siendo altas en Medio Oriente por la guerra entre Israel y la organización terrorista palestina Hamás.