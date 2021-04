YOED MAGEN, EMBAJADOR DE ISRAEL EN URUGUAY: «ESTOY SUMAMENTE COMPLACIDO CON EL APOYO QUE ISRAEL LE BRINDARA A URUGUAY»

Itongadol.- El embajador de Israel en Uruguay Yoed Magen destacó la importancia de la ayuda enviada por su país a Montevideo. En una entrevista con la Agencia AJN, el diplomático resaltó: «Uruguay tiene el ritmo de vacunación más alto del mundo» A continuación los tramos mas importantes de la entrevista.

AJN: Con respecto a los médicos que van a llegar a Uruguay desde Israel ¿Cómo se vive la situación que presentara Uruguay en poco tiempo?

YM: Sin duda alguna el país está atravesando su peor momento de la pandemia. Un país que ha manejado su lucha contra el Covid 19 de manera extraordinaria y en los últimos meses ha tenido que enfrentar un aumento dramático en los contagios. El pueblo está viendo este aumento con muchísima preocupación y por lo tanto cualquier ayuda internacional, sobre todo de un país que es el primero y hasta el momento el único que está saliendo de la pandemia, es como tener una ayuda de los expertos, de los que saben, de los que ya lo han logrado, y por eso están tan agradecidos. Además existen excelentes relaciones históricas entre los dos pueblos. Uruguay jugó un papel fundamental en los procesos que condujeron a la creación del Estado de Israel. Pero usted mencionó las reacciones del pueblo, también fue del Gobierno, tanto de la Cancillería como del propio ministro de Salud Pública, que nos agradecieron públicamente de manera personal a mí. Están sumamente contentos y sumamente agradecidos porque por qué estos médicos, y no son solamente médicos, es también un cargamento de equipo médico para el CETEI que actualmente, digamos, es el mayor desafío de Uruguay, la saturación de las unidades de CETEI· Y entonces viene equipo a estas unidades, y vienen médicos que pueden ayudar, que tienen expertos, y tienen un año de experiencia en trabajar en unidades de CETEI, y bueno por eso están muy agradecidos, y yo lo repito, estoy siguiendo las reacciones en las redes sociales, es realmente impresionante. Eso me llena de orgullo.

AJN: ¿Se podría considerar que la reacción de la población uruguaya por la ayuda brindada se asemeja a la reacción de si se hubieran enviado vacunas?

YM: Bueno, actualmente Uruguay tiene el ritmo de vacunación más alto del mundo. Yo entiendo que aquí no hacen falta vacunas, hay suficientes vacunas y la gente se está vacunando. Ya está en el sexto o séptimo lugar en el mundo en vacunados en proporción a la vacunación. El mayor desafío que tiene Uruguay actualmente es en las unidades de CETEI. Eso el ministerio de Salud Pública y las autoridades hablan de esto constantemente porque una vez que se satura pueden llegar a tener un serio problema, y la llegada de un equipamiento médico a estas unidades junto con personal médico que tiene experiencia en manejar estas unidades, y que han demostrado una eficiencia, que han superado por el momento la pandemia. Pues esto es una razón, es un motivo de mucha alegría. Hay que recordar otra cosa. Una cosa es que lleguen vacunas, que es un producto, otra cosa es que llegue un médico. Un médico de Israel que llegue a Uruguay, que es un país que está, que tiene un porcentaje relativamente alto de contagio es realmente para un uruguayo esto es realmente una ayuda verdadera, una ayuda humana. Hay que tener en cuenta esta parte, es el componente humano lo que es tan importante, y por eso creo que está el agradecimiento, más allá del equipo mismo.

AJN: ¿Hay algún detalle que pueda brindarnos sobre el equipamiento médico otorgado?

YM: Bueno, son ventiladores, unos ventiladores. De memoria no sé exactamente de cuantos estamos hablando, pero son equipamiento de las unidades de CETEI, no sé exactamente de que están compuestos. Esto equivale más o menos a doscientos veinte, doscientos cincuenta mil dólares, que para Israel es una suma muy considerable.

AJN: ¿Hay alguna razón por la cual Uruguay fue seleccionado para ser beneficiario de la ayuda?¿Algún otro país latinoamericano podría acceder de algún modo a esta posibilidad que está teniendo Uruguay?

YM: Creo que respondiendo a la primera pregunta, también hace referencia a la segunda. Por qué Uruguay. Más allá de las excelentes relaciones que existen con el actual Gobierno, y con el pueblo de Uruguay desde hace años, la iniciativa de esta delegación y el equipamiento, más bien del equipamiento nace aquí, la colectividad judía junto con algunas otras personas que vienen del mundo médico, que tienen contacto con descendientes de uruguayos en Israel. O sea son vínculos que existen entre médicos de aquí o miembros de la comunidad de aquí y miembros de la comunidad uruguaya en Israel. Ahí nace está iniciativa, y por lo tanto es Uruguay, porque la iniciativa fue de aquí. Una segunda fase se involucró el ministerio de Salud Pública de aquí y la embajada de Israel aquí, y la embajada de Uruguay en Israel. Y ahora la idea de enviar una delegación de médicos, la verdad es que fue mía. Yo hablando con el representante del hospital Sheva hace como 2 ó 3 semanas le dije ‘envían un cargamento sumamente importante y sumamente apreciado por los uruguayos, pero que posibilidad hay de que algún técnico, algún médico acompañe ese cargamento’. Entonces me dice ‘buena idea, lo vamos a estudiar’ y al día siguiente ya me dijo ‘bueno’. Ya me han preguntado aquí, en otras embajadas en la región si sería posible que el equipo llegara también a otros países.

AJN: ¿Se podría considerar que esta situación seria la apertura de una puerta ejemplificadora que puede ser replicable en otro lado?

YM: Yo estoy totalmente de acuerdo, yo estoy pensando en otras delegaciones médicas que se fueron a otros países y fueron muy pocas. Creo que a la India. Hace unos 6 meses, 4 meses, pero también fueron a África. O sea que han sido 3 ó 4 países. Uruguay es ciertamente el primer país en esta región y uno de los únicos en el mundo, pero yo coincido contigo porque actualmente la situación en Israel está mejorando muchísimo y rápidamente, y yo entiendo que algunas unidades de CETEI y unidades especiales que fueron creadas para tratar a los enfermos que tienen Covid 19 se están desmantelando, y por lo tanto ese equipo se puede utilizar en otros países. Ahora, actualmente no es posible porque no se puede exportar ese equipo, se necesitan permisos especiales, pero lo que yo digo es que se puede explorar este camino, se puede explorar esta posibilidad, se requiere mucha buena voluntad, más que buena voluntad por parte de diferentes hospitales, se necesitan excelentes vínculos del país que lo solicita con ese hospital. O sea es todo un trabajo. Pero sí estoy de acuerdo, coincido contigo que esto puede ser ejemplificador. Yo coincido contigo y ojala sea así, ojala pueda ser así. Es mi esperanza que está experiencia entre Israel y Uruguay sea un ejemplo a seguir por otros países. Ojala, porque Israel no es solamente generosidad, en este caso es también la valiosa, muy valiosa experiencia que Israel ha adquirido teniendo tres olas, que la tercera fue a propósito muy parecido a lo que está pasando aquí en Uruguay, es muy parecido a lo que pasó en Israel en la tercera ola, durante la campaña de vacunación. Entonces hemos adquirido una experiencia tan importante, tan valiosa para países que actualmente están atravesando situaciones que Israel ya superó , y esto es parte del ADN israelí, de compartir sus experiencias, sus conocimientos adquiridos con otros países amigos. De esto estuvimos hablando también la semana pasada en el encuentro de embajadores de América Latina. No solamente con la OEA, estoy hablando de la reunión que tuvimos durante 3 días, de aprovechar la experiencia que hemos adquirido en el campo médico en el último año para ayudar, para compartir, para cooperar con otros países.

AJN: ¿Como se siente con respecto a la iniciativa?

YM: Mira te voy a contar algo. Lamentablemente no voy a estar en Uruguay, yo tengo un viaje programado desde hace tiempo, viaje de trabajo a Paraguay. Yo soy Embajador Concurrente en Paraguay y la semana que viene tengo una reunión con el presidente y todo esto ya está armado desde hace tiempo. Y lamentablemente porque este proyecto es más allá de la logística para mí es sumamente importante. Es un trabajo9, yo creo que un embajador no puede esperar más que una misión que es casi humanitaria, que viene a compartir sus conocimientos y tal vez a salvar vidas, y yo no voy a estar aquí. Yo estoy sumamente complacido con esto. Esto representa obviamente muchísimo trabajo para nosotros, pero hemos estado trabajando alrededor del reloj desde hace dos semanas para que esto saliera adelante y lo mejor que se pueda, y lástima que yo voy a perder unos días de esta vista, pero bueno.