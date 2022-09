Chile. Israel asegura que el incidente diplomático es «sin precedentes y enturbia las relaciones»

Itongadol.- La Cancillería de Israel publicó este viernes una condena contra Chile por la decisión del presidente Gabriel Boric de no recibir las cartas credenciales del embajador entrante de Jerusalén Gil Artzyeli.

1/2 Israel views with severity the puzzling & unprecedented behavior of Chile. This seriously harms the relations between the two countries.

The Chilean Ambassador to Israel has been summoned by the Director General of the MFA on Sunday for a reprimanding conversation

— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) September 16, 2022