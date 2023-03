«Vandalizan» la tumba del hermano de Netanyahu

AJN/Itongadol.- La tumba del teniente coronel Yoni Netanyahu fue objeto de vandalismo recientemente, afirmó Eli Ben-Shem, presidente de Yad LaBanim, en una conversación con el medio de comunicación israelí N12 el martes.

Netanyahu cayó durante la operación de rescate de Entebbe en 1976, cuando las FDI liberaron a más de 248 rehenes del aeropuerto de Entebbe en Uganda después de que un vuelo de Air France de Tel Aviv a París fuera secuestrado por terroristas palestinos y alemanes.

“Nadie lo sabe todavía”, dijo Ben-Shem a N12, “ni siquiera la familia Netanyahu, pero hace dos semanas [algunas personas] profanaron la tumba de Yoni Netanyahu, un héroe israelí, que cayó [como mártir] en Entebbe. ¿A dónde hemos llegado?»

Yad LaBanim es una organización israelí que apoya a las familias de los soldados caídos que enfrentan el dolor y la pérdida. Albergan proyectos de legado y les brindan orientación y asesoramiento a sus seres queridos.

La policía de Israel respondió a la declaración de Ben-Shem diciendo que la gente dejó piedras rojas en forma de corazón en la tumba como parte de un proyecto conmemorativo y que otras tumbas en todo el país habían sido adornadas de manera similar. La policía dijo que es posible que las piedras hayan perdido parte de su pintura roja, pero que cualquier pintura descascarada se limpió de inmediato.

Ben-Shem también dijo a N12 que se le pidió que no le dijera al primer ministro sobre la supuesta profanación para no molestarlo. «Pero elegí deliberadamente [publicitarlo] para que tal vez comiencen a sorprenderse y también para que Bibi comience a sorprenderse y comprenda lo que nos espera en este próximo Día del Recuerdo».

Continuó diciendo: «No soy una persona política y no se me permite decir una palabra sobre política porque [trabajo con familias en duelo] de derecha e izquierda. Estoy transmitiendo lo que escucho, los susurros de las familias y mi temor de lo que sucederá el Día del Recuerdo. Temo por el honor de todos los políticos que visitarán [el cementerio del monte Herzl en] el Día del Recuerdo y serán humillados porque no hay control sobre quién viene».