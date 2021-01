Unos 200 rabinos piden a Israel que ponga la vacuna COVID a disposición de los palestinos

Itongadol.- Unos 200 rabinos firmaron una petición de la organización Rabbis for Human Rights en la que piden al gobierno israelí que acelere la distribución de las vacunas COVID-19 entre la población palestina en Cisjordania y Gaza.

Los rabinos, incluidos los reformistas, conservadores y algunas figuras ortodoxas, dijeron que proporcionar vacunas a los palestinos era un imperativo moral, especialmente en Gaza, sobre la cual, afirmaron los rabinos, Israel ejerce un amplio control.

Los funcionarios de la Autoridad Palestina se negaron a pedir ayuda a las autoridades israelíes para obtener vacunas, y un funcionario del Ministerio de Salud de la Autoridad Palestina dijo en diciembre que el ministerio “no es un departamento del Ministerio de Defensa israelí” y que la Autoridad Palestina buscaba adquirir vacunas.

“Nosotros, los rabinos de todo el espectro denominacional, pedimos al Gobierno de Israel que acelere la distribución de la vacuna COVID-19 en todo Israel, y en paralelo, con tanta importancia y urgencia, en Cisjordania y la Franja de Gaza”, escribieron los rabinos que firmaron la petición de la ONG que fue creada el 24 de diciembre.

“Sin la intervención de Israel, la tasa y la escala de la infección por COVID-19 en Gaza se disparará. El Estado de Israel, que ejerce un amplio control sobre el acceso terrestre, marítimo y aéreo de Gaza, debe reconocer su responsabilidad por la salud y el bienestar de los dos millones de palestinos que viven allí”, apuntaron en el documento, según informó el diario The Jerusalem Post.

Los rabinos citaron las palabras del gran erudito medieval Maimónides, quien escribió en su códice Mishná Torá de la ley judía que es una obligación religiosa salvar a otros seres humanos.

“El judaísmo enseña un imperativo moral de no mostrar indiferencia cuando nuestro vecino sufre, sino de movilizarse y ofrecer ayuda en tiempos de necesidad”, transmitieron los rabinos.

La rabina Laura Janner-Klausner, ex rabina principal para reformar el judaísmo en el Reino Unido y ex presidenta de British Rabbis for Human Rights, dijo que las necesidades de vacunación de los palestinos “van al núcleo de quiénes somos como judíos”, y que Israel tenía la obligación moral de ayudarlos durante la pandemia.

“Nos impulsa no solo cuidar de los nuestros, sino también un imperativo de cuidar a quienes nos rodean, de quienes tenemos responsabilidad directa o indirecta”, dijo Janner-Klausner.

“Aunque no tenemos responsabilidad directa, tenemos control sobre lo que entra y sale de Gaza, sería ridículo decir lo contrario y es inconcebible no participar en el programa de vacunación sobre la línea verde y esconderse detrás de la apariencia de diferentes sistemas legales”, sostuvieron los religiosos.

Cuando se le preguntó si Israel debería dar las vacunas que ha recibido a través de sus contratos con Pfizer y Moderna a la Autoridad Palestina, Janner-Klausner dijo que las preguntas sobre lo que Israel debería hacer en la práctica no eran un asunto de ella sino del Ministerio de Salud de Israel.

Asimismo indicó que el gobierno israelí debería ayudar a los palestinos en sus esfuerzos para combatir la pandemia de COVID-19 en Cisjordania y Gaza y debería trabajar “de cerca y en colaboración” con la Autoridad Palestina para ayudarla en la distribución de las vacunas cuando lleguen.

La Autoridad Palestina se ha negado anteriormente a solicitar ayuda a Israel para obtener nuevas vacunas contra el coronavirus y, en cambio, ha buscado vacunas a través de la Organización Mundial de la Salud y la ONU.

Fuentes de la Autoridad Palestina citadas por The Jerusalem Posta han dicho esta semana que recientemente se han realizado solicitudes a las autoridades israelíes para obtener vacunas.

La Autoridad Palestina también ha dicho que espera recibir el primer envío de la vacuna rusa Sputnik V la próxima semana, aunque, según se informa, existe escepticismo entre el público palestino sobre la vacuna rusa.

La Autoridad Palestina también está en contacto con la empresa británica AstraZeneca para adquirir su vacuna.

No está claro si la Autoridad Palestina distribuirá las vacunas que obtiene en la Franja de Gaza, ya que está controlada por Hamás.