Un alto el fuego entre Israel y Hamás parece estar cada vez más cerca

Itongadol/Agencia AJN.- Medios de comunicación hebreos comenzaron a barajar la posibilidad del anuncio de un alto el fuego entre Israel y Hamás, luego de que comenzara el conflicto el lunes por la tarde con más de 1500 cohetes lanzados de la Franja de Gaza.

Un funcionario de defensa israelí citado por la Corporación de Radiodifusión Israelí KAN aseguró: “El amplio ataque de anoche nos acerca a un cese de fuego en los próximos días”.

Anoche, 160 aviones de la Fuerza Aérea de Israel atacaron simultáneamente 150 objetivos en el territorio palestino en solo 40 minutos, donde se derribó el sistema de túneles de Hamás.

“Si seguimos alcanzando metas en Gaza será posible ir a un cese de fuego en los próximos días”, agregó el funcionario.

Además, una fuente diplomática familiarizada con los esfuerzos para negociar un alto el fuego entre Israel y Hamás afirmó a The Times of Israel que hay un “optimismo cauteloso” de que se logrará en los próximos días.

La fuente afirmó que esta evaluación entre los negociadores proviene de la experiencia en la intermediación de altos el fuego para poner fin a rondas anteriores de violencia entre las partes.

“Hamas ha transmitido mensajes de que está interesado en un alto el fuego, y los negociadores creen que después de la naturaleza de los ataques israelíes que tuvieron lugar en Gaza durante la noche del jueves y la madrugada del viernes, Jerusalem también está interesada en poner fin a la última ronda de violencia”, dijo el diplomático.

Egipto ha estado desempeñando un papel importante en los esfuerzos actuales para poner fin a la violencia, realizando llamadas con funcionarios en Hamás, Qatar, Estados Unidos y otros países, aunque no con Israel directamente, según dijo otro funcionario a The Times of Israel.