Itongadol.- The Times of Israel: Zelensky: Golpes mortales en Kharkiv ‘terror no disimulado’, no perdonaremos ni olvidaremos.

The Jerusalem Post: 70 militares ucranianos muertos por bombardeo ruso en base militar.

YNET: Zelensky solicita conversaciones con Putin mientras los residentes de Kiev piden refugiarse.

Haaretz: Actualizaciones en vivo Rusia-Ucrania: Convoy ruso amenaza a Kiev mientras se intensifican los bombardeos.

Arutz Sheva: «Empezaron a dispararnos, como si fueramos ovejas en el matadero»

¡Que tengas un buen día con mucha más información!