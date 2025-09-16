Portavoz de las FDI: «daremos lo mejor de nosotros» para proteger a los rehenes israelíes durante la ofensiva en la Ciudad de Gaza

Itongadol/Agencia AJN.- El portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), general de brigada Effie Defrin, afirmó que el Ejército dará «lo mejor» de sí para proteger a los rehenes israelíes durante su ofensiva contra la organización terrorista palestina Hamás en la Ciudad de Gaza.

«Conocemos las preocupaciones de las familias de los rehenes; daremos lo mejor de nosotros para evitar dañar a los cautivos», declaró en una conferencia de prensa junto a Gaza.

Hamás ha amenazado con ejecutarlos si las tropas de las FDI se acercan a las zonas donde se encuentran secuestrados.

Defrin criticó a los terroristas palestinos por no permitir que los civiles abandonen el lugar, diciendo que “Hamás instaló en la Ciudad de Gaza el escudo humano más grande de la historia”.

“Utiliza a la población civil como escudo humano. Le impide evacuar las zonas de combate, al tiempo que recurre a la violencia”, afirmó, y ​​añadió que las FDI están permitiendo la salida de los civiles “para su protección”.

Defrin afirmó que las FDI estiman que más de 350.000 palestinos han abandonado la Ciudad de Gaza en las últimas semanas hacia otras zonas de la Franja.

Afirmó que “de conformidad con el derecho internacional”, las FDI han “adaptado los esfuerzos humanitarios” para los gazatíes que abandonan la ciudad.

“No habrá hambruna en Gaza; también se entregará ayuda humanitaria en el norte” de la Franja, aclaró el vocero castrense.

El Ejército mantiene actualmente el control de áreas «extendidas» de la Ciudad de Gaza, luego de «la intensa actividad de las FDI en las últimas semanas en los barrios de Zeitoun y Sheikh Radwan y en Jabalia», afirmó.

“Estas acciones crearon las condiciones operativas para profundizar los combates dentro de la Ciudad de Gaza”, dijo Defrin, refiriéndose a la ofensiva terrestre que comenzó anoche.