Itongadol.- Agencia AJN.- Decenas de Haredim (judíos ultraortodoxos) se manifestaron esta noche en Jerusalem contra una tienda de teléfonos móviles que no cumple con »los requisitos kosher».

Mientras los ultraortodoxos protestaban la policía intentaba dispersarlos.

Para los Haredim los celulares deben ser solamente para hablar y no pueden tener acceso a internet.

Los smartphones (teléfonos inteligentes) se convirtieron en un tema volátil en la comunidad ultraortodoxa desde abril del año pasado, cuando el ex ministro de comunicaciones de Israel, Yoaz Hendel facilitó a los Haredim el uso de smartphones sin el conocimiento de sus rabinos, aumentando las tensiones dentro de la comunidad y el resto de la sociedad israelí.

Muchos negocios que venden teléfonos inteligentes y otras tecnologías digitales cerca de Mea Shearim, el mayor barrio ultraortodoxo de Jerusalem, fueron destrozados en el último año.

Además, los clientes sufrieron agresiones y se produjeron disturbios en las calles cercanas.

Los Haredim, que representan el 12,6% de la población de Israel y el 16% de los judíos israelíes, son una de las comunidades de mayor y más rápido crecimiento del país. Y aunque el término se refiere en realidad a denominaciones diversas, los Haredim están unidos en su adhesión a la ley judía en todos los aspectos de su vida.

Los rabinos expertos en la ley dictan normas sobre todo, desde los requisitos de modestia para las mujeres hasta la salud personal y las relaciones matrimoniales.

Ortodoxos protestan en Jerusalem contra la telefonía inteligente.

Los Haredim se consideran defensores del auténtico judaísmo y la mayoría vive en comunidades muy unidas, un estilo de vida que algunos denominan «gueto por elección». Rodeados de «muros de santidad», evitan las influencias modernas por considerarlas contaminantes.

Las escuelas haredíes se centran en los estudios religiosos y la mayoría omite asignaturas básicas como inglés, ciencia o matemática, lo que deja a sus graduados con pocas opciones en el mercado laboral. Acostumbrados a continuar sus estudios religiosos, una minoría de hombres haredíes son asalariados y los pocos que lo son suelen trabajar dentro de la comunidad.

Tras crear periódicos y revistas haredíes, sus rabinos prohíben a las tiendas del barrio vender periódicos laicos. Cuando se introdujo la televisión en Israel en 1965, los rabinos prohibieron la «caja del mal» en los hogares de los adeptos. Hoy en día, según los datos, menos de la mitad de los hogares haredíes poseen un televisor.

Pero las comunicaciones digitales, una amenaza mayor para los muros culturales, preocupan más a los rabinos. Las herramientas digitales no sólo ofrecen acceso a contenidos inapropiados, sino que abren el camino a grupos de chat y aplicaciones como WhatsApp, donde los Haredim pueden criticar a los rabinos e incluso recurrir a fuentes de autoridad laicas.

Las prohibiciones rabínicas contra Internet tuvieron menos éxito que la prohibición contra la televisión o la prensa laica. Al principio, los rabinos prohibieron por completo Internet, pero a medida que aumentaba su necesidad en la vida cotidiana y en los medios de subsistencia, permitieron el uso de Internet filtrado en los ordenadores domésticos.

Pero los rabinos pusieron el límite en los teléfonos inteligentes. Organizaron el Comité Rabínico para las Comunicaciones, que, junto con los tres principales proveedores de telefonía móvil de Israel, creó el teléfono «kosher», un teléfono reducido que bloquea los servicios de mensajería, los videos, la radio e Internet.

El comité y los proveedores de telefonía móvil también crearon un conjunto de números específicos con su propio código de área, lo que permite saber si una llamada proviene de un dispositivo no autorizado.

El comité bloqueó los servicios de las agencias gubernamentales de asistencia social, los centros de apoyo a la violencia sexual y doméstica (que los rabinos prefieren gestionar dentro de la comunidad) y las organizaciones laicas que ayudan a las personas que intentan abandonar la comunidad.

Cuando un cambio en la ley de telecomunicaciones en 2007 exigió a los proveedores de telefonía móvil israelíes que permitieran a sus clientes pasar de una compañía a otra conservando el mismo número de teléfono personal, otros acuerdos eximieron a los números de teléfono kosher.

Los rabinos encontraron otras formas de apoyar sus prohibiciones. Los carteles colocados en las paredes de los barrios haredíes advierten del alto precio espiritual que supone un teléfono no kosher. Los medios de comunicación haredíes no pueden anunciar productos o servicios que dirijan a los consumidores a números de teléfono seculares, y los padres sin un número de teléfono aprobado no pueden inscribir a sus hijos en la escuela. Un hombre que utilice un teléfono externo no puede ser contado para un minyan – uno de los 10 hombres necesarios para el culto público-.

Oficialmente, la campaña funcionó y la mayoría de los Haredim utilizan teléfonos kosher, aunque no se dispone de datos concretos. Pero otros evitan la presión social simplemente teniendo dos teléfonos: uno para usar dentro de la comunidad y otro para todo lo demás.

Las mujeres, por su parte, se quejaron de que no disponen de líneas telefónicas de atención a los abusos domésticos y sexuales.

Esty Shushan, activista social, empresaria haredí, fundadora y directora general de Nivcharot, una organización feminista haredí, está de acuerdo en que los números de emergencia no deben bloquearse, pero se opone al uso generalizado de los teléfonos inteligentes.

«Yo uso un smartphone. Ojalá no tuviera que hacerlo. Es una forma más de que la tecnología se apodere de nuestras vidas y nos robe tiempo y atención, no sólo a los Haredim, sino a todos. Es muy hermoso y significativo que nuestra comunidad busque vivir una vida más simple y significativa, dedicada a los valores y a las creencias», expresó Shushan.

Shlomo Fischer, que enseña sociología en las universidades Hebrea y Ben Gurión y es director ejecutivo fundador de Yesodot, un grupo de reflexión que promueve la educación para la democracia, afirmó que el clamor haredí no tiene nada que ver con el contenido.

«Las salas de chat y el control de la información es poder. Los rabinos tienen miedo de perder su autoridad», aseguró Fischer.

Con una mayor comunicación con el mundo «exterior» y mejores habilidades digitales, los haredim también podrán trabajar en mejores empleos y ser menos dependientes de la comunidad, agregó Fisher.

Por otro lado, Yedidia Stern, presidenta del Instituto de Política del Pueblo Judío, un centro de estudios de Jerusalem, expresó que la controversia de los teléfonos móviles es una batalla en la guerra cultural de Israel.

«A los Haredim les gustaría que Israel se convirtiera en un Estado religioso, pero esto entra en conflicto con las visiones de los seculares, los religiosos y los árabes. Este es el trasfondo de la campaña contra los móviles. Esto no se resolverá en un futuro próximo», concluyó Stern.