Nuevo presidente de la Agencia Judía pide libre expresión religiosa en el Muro Occidental

Itongadol.- El presidente entrante del consejo de administración de la Agencia Judía, Mark Wilf, dice que cree que su organización es la más adecuada para facilitar las conversaciones en torno al Muro Occidental, en medio de los renovados llamamientos de las corrientes no ortodoxas del judaísmo para que se reconozcan sus derechos en el lugar sagrado tras los recientes actos de violencia y las protestas contra sus servicios de oración.

«Creo que todos los judíos del mundo deben sentir una conexión con el Estado de Israel como nuestra patria ancestral, como un Estado-nación no sólo para los israelíes, sino para el pueblo judío en general. Y eso incluye el hecho de que los judíos deben sentirse cómodos para poder expresar su identidad religiosa en el Kotel como consideren oportuno», dijo Mark Wilf a The Times of Israel en su primera entrevista tras su elección, utilizando el término hebreo para el Muro Occidental.

«La Agencia Judía puede ser un foro, puede ser una reunión en la que todas las corrientes, todos los elementos de Am Yisrael (el pueblo judío) puedan tener conversaciones sobre estos temas», dijo.

Wilf, promotor inmobiliario, filántropo y copropietario del equipo de fútbol americano Minnesota Vikings, fue elegido por unanimidad el domingo por el consejo de administración, compuesto por 120 miembros, el órgano parlamentario que establece las políticas y el presupuesto de la organización cuasi gubernamental y aprueba los nombramientos clave. La junta se reunió el domingo y el lunes en el ostentoso Hotel Orient de Jerusalén por primera vez en dos años, debido a que la pandemia de coronavirus había impedido hasta ahora tales reuniones.

Junto a la elección de Wilf, se votó a Doron Almog como próximo presidente del ejecutivo de la Agencia Judía, tras un año de búsqueda, a veces polémica, de un sustituto para Isaac Herzog, el anterior jefe de la organización, que dejó el cargo para convertirse en presidente de Israel el pasado verano.

Como presidente de la junta directiva, Wilf tendrá una gran influencia en las políticas, el presupuesto y las operaciones del grupo. Como antiguo presidente de las Federaciones Judías de Norteamérica, también aporta importantes vínculos con grupos judíos de todo Estados Unidos y Canadá.

Wilf y Almog fueron elegidos en un periodo tumultuoso de la Agencia Judía, encargada de facilitar y fomentar la inmigración judía a Israel, o aliyah. La organización está supervisando actualmente la mayor oleada de inmigración a Israel de los últimos 30 años, espoleada por la invasión rusa de Ucrania y la actual guerra civil etíope. Recientemente, Rusia ha amenazado con restringir las operaciones del grupo en el país.