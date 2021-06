NUEVO GOBIERNO SE REÚNE EN JERUSALEM PARA LA TRADICIONAL FOTO PRESICENCIAL

Itongadol.- Después de un día de ceremonia y procedimiento, los miembros del nuevo gobierno de Israel se pusieron a trabajar, preparándose para hacerse cargo de sus respectivos ministerios.

Los 27 miembros del nuevo gabinete se reunieron con el primer ministro Naftali Bennett en la residencia oficial del presidente Reuven Rivlin en Jerusalén para la tradicional fotografía oficial.

Si bien algunos ministerios iban a celebrar ceremonias para marcar el traspaso de responsabilidades, Benjamin Netanyahu se negó a ofrecer esta cortesía a su reemplazo Bennett.

En cambio, el ex primer ministro, que dejó el cargo el domingo después de 12 años, estaba manteniendo una reunión privada con Bennett.

Además de los asuntos de estado, se esperaba que los dos discutieran un calendario para que la familia Netanyahu abandonara la residencia oficial del primer ministro en la calle Balfour en Jerusalem.

Bennett ha dicho que preferiría quedarse en su casa de Ra’anana, pero es posible que tenga que mudar a su familia a la residencia oficial si las consideraciones de seguridad así lo exigen.

La propia casa de Bennett no ha sido equipada con el importantísimo «teléfono rojo», el medio seguro de comunicación utilizado por todos los primeros ministros israelíes, ya que el personal de Netanyahu se había negado a hacer los preparativos para transferir el poder a su reemplazo.

A pesar del papel del Consejo de Seguridad Nacional en la preparación de cualquier nuevo primer ministro, sus miembros afirmaron que no era su trabajo preparar el cargo de primer ministro de Bennett.

Tampoco habrá ceremonia para el ministro de Seguridad Pública, Omer Bar-Lev, quien asumió el mismo papel que asumió su difunto padre Haim en 1984, durante un gobierno de unidad nacional Likud-Laborista.

«Con las tensiones altas en Jerusalem, no estoy interesado en preocupar a la fuerza policial con ceremonias y creo que la fuerza debe concentrarse en la misión en cuestión», dijo Bar-Lev.

El ministro de Cooperación Regional Issawi Freij del partido Meretz, el segundo ministro musulmán de Israel, también dijo que no estaba interesado en una entrega ceremonial. Escribió en Twitter el domingo por la noche que su predecesor del Likud, Ofir Akunis, había dicho que el ministerio era superfluo y que no tenía interés en un evento ceremonial, y por lo tanto no había necesidad de reunirse.

«Akunis debería informarse sobre cómo se lleva a cabo una transferencia ordenada del poder», dijo Freij.

Después de que el nuevo gabinete fuera aprobado en la Knesset por mayoría de un voto el domingo, Bennett dijo que la primera tarea de su gobierno era curar las divisiones en la sociedad israelí.

«Las dificultades de formar un gobierno de unidad han quedado atrás, ahora los ciudadanos de Israel nos miran», dijo Bennett.

«Ahora debemos demostrar nuestra valía y trabajar juntos en unidad y cooperación para reparar la brecha entre el público y devolver al estado a una gobernanza adecuada después de debilitantes disputas internas», dijo Bennett cuando su gabinete celebró su primera reunión después de juramentar el domingo por la noche.

Netanyahu fue acusado a menudo por los críticos de ser un líder divisivo que enfrentó deliberadamente a sectores de la sociedad entre sí durante los últimos dos años de estancamiento político.

El primer ministro suplente, Yair Lapid, dijo que la confianza mutua y la amistad eran la base de la nueva coalición y garantizarían su supervivencia continua.