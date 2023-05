Netanyahu no será acusado de desacato al Tribunal Superior

AJN/Itongadol.- El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, no será acusado de desacato al tribunal por violar su acuerdo de conflicto de intereses por su participación en las reformas judiciales, dijo el lunes el Tribunal Superior de Justicia.

El Alto Tribunal rechazó una petición presentada por el Movimiento por un Gobierno de Calidad en Israel para obligar a Netanyahu a cumplir con el acuerdo.

En línea con la opinión de la Fiscalía General, la aplicación del procedimiento de desacato fue considerada por el tribunal como no adecuada a la situación, pero «todos deben respetar las sentencias judiciales».

El equipo jurídico de Netanyahu pidió el mes pasado al tribunal que rechazara la petición del 26 de marzo, presentada en respuesta a su discurso del 23 en el que anunció su participación en las reformas judiciales y la posterior advertencia de la fiscal general Gali Baharav-Miara de que violaba su acuerdo de conflicto de intereses.

Los jueces nombrados en el marco de una Comisión de Selección Judicial reformada pueden ser fijados para que no presidan los juicios por corrupción en curso, explicó su equipo jurídico.

La reforma judicial va más allá del ámbito de la arena legal y el primer ministro está obligado a actuar para tratar de lograr un amplio acuerdo, prevenir la violencia y garantizar la ley y el orden, argumentó.

A Netanyahu se le exigía abordar una cuestión que trasciende el ámbito jurídico y se extiende a otros aspectos del Estado. Como primer ministro, se le confió el bienestar del Estado.

La interpretación de Baharav-Miara del acuerdo sobre conflicto de intereses es demasiado amplia, argumentó el equipo de Netanyahu.

El 1° de febrero, Baharav-Miara le envió una carta en la que le informaba que su implicación en la reforma judicial, especialmente en lo relativo al Comité de Selección Judicial, constituiría una violación del acuerdo organizado por su predecesor.

El equipo de Netanyahu alegó que no solo no existía prohibición de hablar del comité, sino que la sentencia judicial original que exigía el acuerdo no incluía mención alguna al panel de nombramientos.

El acuerdo sobre conflicto de intereses organizado por el entonces fiscal general Avichai Mandelblit impide a Netanyahu intervenir en nombramientos de funcionarios judiciales y encargados de hacer cumplir la ley. Un elemento clave de las reformas judiciales propuestas por el ministro de Justicia, Yariv Levin, modificaría la composición y los procedimientos del Comité de Selección Judicial para darles a los cargos electos y la coalición gobernante más poder en el panel.