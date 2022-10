Netanyahu: »Lapid está dando a Hezbollah territorio soberano del Estado de Israel»

Itongadol.- Lapid está cediendo a Hezbollah en el acuerdo sobre la frontera marítima con el Líbano, mientras intenta ocultar sus detalles al público, advirtió el domingo el líder de la oposición Benjamín Netanyahu. Además, el máximo candidato a ganar las próximas elecciones aseguró que Lapid «está dando a Hezbollah territorio soberano del Estado de Israel con un enorme depósito de gas que nos pertenece a nosotros, los ciudadanos de Israel».

«Yair Lapid se rindió vergonzosamente a las amenazas de [el líder de Hezbollah, Hassan] Nasrallah», agregó Netanyahu.

Las declaraciones de Netanyahu se produjeron poco después de que Lapid mencionara que el acuerdo, con la mediación del enviado de Energía de EE.UU. Amos Hochstein, estaba casi cerrado e incluiría regalías del Líbano por el gas extraído de la zona del Mar Mediterráneo que está en disputa.

Durante el fin de semana, el grupo terrorista Hezbollah, respaldado por Irán, informó de que Israel cedería toda la zona en el acuerdo.

Aunque Lapid señaló que habrá una «discusión y autorización» del acuerdo, la portavoz del primer ministro no especificó qué foro llevará a cabo la votación, diciendo que se hará según las instrucciones del fiscal general.

Netanyahu acusó a Lapid de querer autorizar el acuerdo sin un debate en la Knesset (Parlamento) y sin el referéndum requerido, según la ley, si Israel cede territorio soberano.

«Lapid no tiene ningún mandato para entregar territorios soberanos y bienes soberanos que nos pertenecen a todos a un Estado enemigo», expresó Netanyahu.

Por otro lado, el diputado del likud, Yariv Levin, junto a diputada de los Sionistas Religiosos, Orit Struck, escribieron la semana pasada al ministro de Justicia, Gideon Sa’ar, que la ley establece que todos los acuerdos internacionales deben ser sometidos a la Knesset antes de una votación del gabinete, y que ocultarlos requiere la autorización del ministro de Justicia.

«Le pedimos que impida este paso insensato», manifestaron Struck y Levin.

«Se trata de un acuerdo que incluye concesiones de territorio de soberanía israelí y de importantes capacidades energéticas y económicas. Sería conveniente que un gobierno interino que no cuenta con la confianza de la Knesset no avanzara en este acuerdo en absoluto, y desde luego no lo hiciera a espaldas de la Knesset semanas antes de las elecciones. Esperamos que proteja la democracia», añadieron.

Lapid argumentó que la Ley de Referéndum se aprobó para proteger Jerusalem y los Altos del Golán, en una entrevista con Makor Rishon publicada el viernes. El primer ministro dijo que llevó la cuestión a la Fiscalía General y que le dijeron que no es necesario un referéndum.