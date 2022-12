Netanyahu: Israel no se regirá por la ley talmúdica

AJN/Itongadol.- El nuevo gobierno del primer ministro designado Benjamin Netanyahu no dirigirá a Israel de acuerdo con la ley talmúdica y buscará evitar cualquier política de defensa «incendiaria», enfatizó el líder del Likud en una entrevista.

En el podcast, Netanyahu intentó anular las preocupaciones sobre su gobierno entrante, asegurando que su gobierno no infringirá los derechos de las minorías en Israel o la comunidad LGBTQ+.

«A menudo he escuchado estas proyecciones fatales, pero ninguna de ellas se materializó», dijo al podcast Honestly de Bari Weiss. “Mantuve la naturaleza y las tradiciones democráticas de Israel. Este Israel no va a ser gobernado por la ley talmúdica. No vamos a prohibir los foros LGBTQ+.»

“Mi opinión sobre eso es muy diferente” de la de sus socios de coalición, afirmó Netanyahu.

Netanyahu enfatizó además que su gobierno no será gobernado por los elementos radicales dentro de él cuando se le preguntó sobre la legitimidad de la inclusión del controvertido líder de Otzma Yehudit y legislador de derecha Itamar Ben-Gvir en el gobierno y el gabinete de seguridad.

El primer ministro designado defendió a Ben-Gvir, afirmando que «su elegibilidad para ser miembro de la coalición y ministro fue determinada nada menos que por el [Tribunal Superior de Justicia]. Si no lo hubiera hecho, él no estaría aquí».

Netanyahu tuiteó el miércoles por la mañana que el ejército israelí es el «ejército del pueblo» y que todos los políticos «deberían abstenerse de incluirlo en cualquier argumento político».

“La política principal del gobierno está determinada por el Likud y, francamente, por mí”, dijo Netanyahu en la entrevista. «Vamos a seguir siendo un país de leyes».

El ex primer ministro también confirmó los informes de principios de noviembre que afirmaban que funcionarios estadounidenses le advirtieron a Netanyahu que no entregara el Ministerio de Defensa a «partidos más pequeños», refiriéndose al Partido Sionista Religioso de Bezalel Smotrich y Otzma Yehudit.

«Gente dijo: ‘vas a ceder el Departamento de Defensa a uno de esos partidos más pequeños; estaban muy preocupados por eso», le dijo Netanyahu a Weiss. «Dije que eso no va a suceder».

Las políticas de defensa de Israel deben ser dirigidas por el Likud, enfatizó Netanyahu. «Esa es una línea roja».

«La defensa no es simplemente lo que creés que es. No es simplemente prevenir misiles entrantes», explicó. “También es decidir sobre políticas que podrían ser bastante incendiarias”, afirmó Netanyahu, y agregó que está “tratando de evitar eso”.

Finalmente, el primer ministro designado también se refirió a la cena del ex Presidente estadounidense Donald Trump con el supremacista blanco Nick Fuentes en su resort de Mar-a-Lago, que Trump calificó de «inadvertida».

La decisión de Trump de cenar con Fuentes, una medida que también ha recibido condenas del propio Partido Republicano de Trump, fue «incorrecta y fuera de lugar», dijo Netanyahu al podcast.

“Creo que es un error; no debería hacer eso”, agregó Netanyahu. «Sabes: ha apoyado mucho al pueblo judío, así que creo que cometió un error».

Netanyahu defendió previamente a Trump de afirmaciones de antisemitismo en una entrevista con MSNBC en octubre después de que el ex Presidente calificara en su aplicación Truth Social a los judíos estadounidenses de «desagradecidos» que deberían «arreglar sus actos y apreciar lo que tienen en Israel».

El Likud del primer ministro designado alcanzó un acuerdo de coalición parcial con el Partido Sionista Religioso (RZP) el jueves por la noche, luego de tres semanas de intensas negociaciones, confirmaron las facciones.

Como parte del acuerdo, anunciado en una declaración conjunta, el jefe del RZP, Bezalel Smotrich, se convertirá en ministro de Finanzas en una rotación. RZP también recibirá el Ministerio de Aliá e Integración y un nuevo Ministerio de Tareas Nacionales.

Uno de ellos también se desempeñará como ministro en el Ministerio de Defensa responsable de las poblaciones en la Margen Occidental, que actuará «de acuerdo y en acuerdo con el primer ministro», se lee en el comunicado conjunto.

El RZP también recibirá un puesto de viceministro, así como el Comité de Legislación y el Comité de Asuntos Religiosos de la Knesset.

La declaración calificó el acuerdo como un «documento de trabajos y campos de operación» y que «más allá de este documento, los acuerdos de coalición incluirán pautas detalladas, regulación de temas de identidad judía, educación, ley, poblaciones y sociedad, e incluirán un acuerdos de presupuesto detallados».