Netanyahu: El plan de Trump permitirá que las FDI permanezcan en Gaza y descarta un Estado palestino

Itongadol/Agencia AJN.- El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, elogió anoche desde Washington el plan de 20 puntos del presidente estadounidense Donald Trump para poner fin a la guerra en Gaza.

«Fue una visita histórica. En lugar de que (la organización terrorista palestina) Hamás nos aislara, dimos la vuelta a la situación e hicimos que Hamás quedara aislada», afirmó.

«Ahora, todo el mundo, incluido el mundo árabe y musulmán, está presionando a Hamás para que acepte los términos que establecimos junto con Trump: la liberación de todos los rehenes -tanto los vivos como los muertos-, mientras las FDI permanecen en la Franja», añadió Netanyahu.

«¿Quién lo hubiera creído?», comentó sobre la visión de Trump, alegando que hasta ahora se le había exigido a Israel aceptar las demandas de Hamás y permitirle permanecer en el enclave y reconstruirse.

El establecimiento de un Estado palestino «no está escrito en el acuerdo», aclaró el primer ministro.

«Dijimos que nos opondríamos firmemente a un Estado palestino», añadió, afirmando que Trump coincide con él en que ello sería un «enorme premio al terrorismo».

Netanyahu ya está de regreso a Israel, informó a medianoche la Oficina del Primer Ministro.