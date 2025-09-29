Inicio INTERNACIONALES “El gran logro de Trump es el amplio consenso árabe junto con Israel” Por Peleg Lewi

Por Gustavo Beron
Itongadol por Peleg Lewi.- El gran logro de Trump es crear un amplio consenso árabe junto con Israel en torno a una visión para poner fin a la guerra Hamás está ahora más aislado que nunca.

Para Netanyahu, esto supone golpes a largo plazo (acaba de recibir un plan con las palabras «Estado palestino») con logros maravillosos a medio y corto plazo. Ante todo, la liberación de todos los rehenes sin que Israel se comprometa a retirarse de la Franja. Ahora a la espera de Hamás. Funcionarios israelíes: «Los cataríes prometieron traer a Hamás. Ahora veremos si
cumplen».

Israel se encuentra en una situación win win: si se implementa el acuerdo presentado, se alcanzarán todos los objetivos de la guerra y se logrará una gran victoria sobre Hamás. Si Hamás rechaza el acuerdo, Israel cuenta con el pleno respaldo de Estados Unidos (y no solo de él) para completar la tarea y destruir a los terroristas.

