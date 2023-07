Ministro de Cultura y Deportes de Israel: »Si el Tribunal Supremo anula la ley de reforma judicial, el Gobierno la respetará»

Itongadol.- El ministro de Cultura y Deportes de Israel, Miki Zohar (del Likud el partido liderado por Netanyahu), aseguró que el gobierno respetará cualquier decisión tomada por el Tribunal Superior, incluso si decide anular el proyecto de ley que restringe el uso de la norma de razonabilidad.

Zohar no fue el primer miembro del Likud en señalar una actitud reconciliadora hacia la oposición al proyecto de ley que anula el criterio de razonabilidad.

Anteriormente, el viernes, el legislador del Likud Eli Dallal anunció en un tweet que sólo apoyaría la legislación sobre la que exista un fuerte consenso.

Dallal expresó que «esta semana celebramos Tisha Be’av, una semana de reflexión en la que debemos aprender del pasado».

«Con la esperanza de unir más al pueblo judío, anuncio que sólo apoyaré las medidas que obtengan un amplio consenso nacional», agregó el legislador.

Dallal, que cumple su primer mandato como miembro de la Knesset (el Parlamento israelí), fue el primer miembro de la coalición de gobierno en comprometerse públicamente a no apoyar la aprobación unilateral de leyes en la Knesset por parte de la coalición.

Por otro lado, en un mensaje compartido el viernes en Telegram, el periodista israelí Amit Segal publicó un video en el que adelantaba una entrevista con el diputado del Likud Yuli Edelstein, que se hizo eco de los pensamientos de Dallal.

