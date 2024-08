Masacre del 7 de Octubre: Carta de despedida de un sobreviviente del Festival Nova que no pudo soportar lo que vivió

Itongadol.- Después de sobrevivir milagrosamente a la Masacre del 7 de Octubre, un joven israelí decidió terminar con su vida después de presenciar demasiados horrores perpetrados por terroristas palestinos, incluida la violación de una chica.

El peso abrumador de todo lo que vio, escuchó y experimentó, junto con su incapacidad para salvar a la chica, que estaba siendo atacada cerca de él, lo hicieron sentir incapaz de continuar con su vida.

«¡Hey, vos! Por favor, perdoname.

Todo comenzó el jueves. Estábamos bailando y divirtiéndonos y llegó el viernes. Todo muy divertido, viendo a amigos que no habíamos visto en años. Nos reunimos todos para bailar y celebrar la vida. Llega el sábado por la mañana, el sol comienza a salir, es tan hermoso cuando comienza a brillar sobre todos.

Estamos bailando felices, abrazándonos, y algunos de mis amigos empiezan a irse. De repente, los cohetes empiezan a volar sobre nosotros. Sé de esto. Esta es mi vida, soy del sur.

Pero luego hay parapentes. Espero que nada les pase… Entonces empiezan los disparos. ¿Qué está pasando?

Vemos venir el camión, paracaidistas vestidos con uniformes extranjeros… están matando a todos.

Acaban de matar a Shay, mataron a Adi… Están secuestrando a esa chica, que está sentada allí, abrazando a su novio asesinado. De repente, corrés hacia los arbustos donde estoy sentado, escondido, sin emitir ningún sonido por mis labios.

Estás en el arbusto junto a mí, tan cerca. Los gritos brotan de tu interior. Un terrorista está justo encima del arbusto en el que me estoy escondiendo y rezo para que no me vea. Rezo con tanta fuerza, algo que no he hecho en toda mi vida… D’s puede escuchar mi plegaria.

Pero no dejás de llorar a gritos porque a cada segundo alguien recibe un disparo y es asesinado. Te vieron, te están arrastrando de los arbustos. Son cuatro y vos sos una. Gritás pidiendo ayuda. Uno de ellos te golpea para silenciarte y tratás de luchar contra ellos mientras mirás en dirección a mí, para que te salve.

Pero si doy un paso al frente, ambos seremos asesinados. ¡Quiero vivir! Me siento allí, en silencio. ¡Comienzan a desnudarte! Estoy llorando. Siento como que necesito gritar, ¡pero una mano me silencia! Tal vez sea la mano de D’s, o no sé quién…

Te dan vuelta y empiezan a violarte, uno por uno. Te dan vuelta otra vez y te gritan en inglés. Quieren que veas por vos misma cómo te han derrotado. Intentás arrastrarte en mi dirección y yo rezo para que algo suceda, para que alguien los mate, de modo que puedas salir con vida, pero mientras te arrastrás hacia mí y ellos están encima tuyo… el tiro llega.

Te asesinaron, pero antes de asesinar tu cuerpo, asesinaron tu alma.

Estuve sentado allí, en los arbustos, durante horas. No salí. Vi una botella de agua a tu lado y yo estaba tan increíblemente sediento, pero no podía soportar la idea de que debería haberte salvado. Entonces, ¿cómo puedo ser tan irrespetuoso y beber tu agua?

He tocado fondo, ya no puedo vivir más. Tu mirada me sigue todos los días… en la ducha, en mi sueño, en mi habitación. No pude volver a trabajar, no fui capaz de hacerlo.

He estado en tu casa. No les he contado a tus padres lo que has pasado, pero les han dicho que tu cuerpo fue abusado. Yo fui testigo.

Pido tu perdón.

Estoy llegando a ti , al próximo gran mundo. Prometo salvarte allí y protegerte. Por favor, ¡perdoname!

Y no te preocupes, dejé una nota para mi familia, diciéndoles cuánto los amo y agradeciéndoles por la vida que me dieron.

Mi hermana va a tener un bebé. Pensé en quedarme para conocer a mi sobrino, pero no creo que deba conocer al tío que no pudo salvarte.

Está bien. Lo veré desde arriba.»