Los pilotos israelíes de El Al se niegan a tripular el vuelo de Netanyahu a Italia

Itongadol.- Los pilotos de El Al, la aerolínea nacional de Israel, se negaron a tripular el vuelo del primer ministro Benjamín Netanyahu a Roma, expresó El Al Airlines el domingo. Se trata de una visita de Estado a Italia programada para el próximo jueves.

El plazo de una licitación convocada por la compañía aérea nacional, como es preceptivo cuando el primer ministro debe partir en una aerolínea comercial, expiró a las 14.00 horas del domingo y fue recibido con indiferencia por los pilotos y auxiliares de vuelo de El Al, que se negaron a aprovechar la oportunidad.

El Al: Escasez de pilotos cualificados para el vuelo de Netanyahu a Roma.

En un comunicado emitido tras el vencimiento del plazo, El Al declaró que «la cuestión de la tripulación del vuelo del Primer Ministro aún no se resolvió debido, entre otras razones, a la escasez de pilotos cualificados en nuestra escuadrilla de Boeing 777».

«Estamos trabajando para tripular este vuelo de acuerdo con los procedimientos de la compañía, como hicimos innumerables veces antes», señaló El Al.

La aerolínea agregó que»sesde su creación, El Al transportó en avión a jefes de Estado para importantes misiones nacionales y seguirá haciéndolo en el futuro, cuando sea necesario».

Según el protocolo de El Al, el comisario de la escuadrilla está obligado a pilotar el vuelo del primer ministro. Sin embargo, el vuelo previsto sigue careciendo de tripulación de cabina y copiloto, ya que el personal de El Al no parecía dispuesto a llevar a Netanyahu.

Se espera que Netanyahu vuele el jueves para reunirse con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, quien habló públicamente por última vez con su homólogo israelí en noviembre para felicitarlo por su victoria electoral.

Thank you-Grazie, Prime Minister @GiorgiaMeloni.

I look forward to continue to strengthen the close friendship between Israel and Italy 🇮🇱🇮🇹 https://t.co/Zy7qAi9SXL

— Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) November 3, 2022