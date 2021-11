Liberman: los diputados del Likud dijeron que lamentaban haber escuchado a Netanyahu

Itongadol.- El ministro de Finanzas de Israel, Avigdor Liberman, disparó contra el líder de la oposición Benjamin Netanyahu, afirmando en una entrevista con Canal 12 que los miembros del partido Likud de Netanyahu lamentaron el hecho de haber escuchado al ex primer ministro.

«Creo que se le han acabado los trucos de magia», dijo Liberman. “En los últimos tres días que hemos estado en la Knesset [votando el presupuesto], casi todos los miembros del Likud Knesset se me acercaron y me dijeron: ‘Fuimos idiotas por escucharlo y no aprobar un presupuesto’. El período de obediencia allí ha terminado «.

«Vi a Netanyahu. Lo conozco desde hace varios años», continuó el ministro de Finanzas. «Vi a un hombre sin fervor y sin vigor. No es casualidad que se haya equivocado seis o siete veces en las votaciones, y no es casualidad que se sienta con la cabeza hundida en un libro. Su cabeza estaba en otra parte».

Liberman rechazó las acusaciones de que el presupuesto apunta específicamente a la población haredí y la perjudica, y enfatizó que está orgulloso del presupuesto que se aprobó.

«Realmente no está dirigido contra nadie», argumentó. «Los haredim se ven perjudicados por el liderazgo del Shas y el judaísmo de la Torá Unida. Los que los perjudican y los mantienen en la pobreza son sólo los jefes de estos partidos. Luchan no sólo contra los precios de los cubiertos de papel, sino también contra los estudios de asignaturas básicas. Saben que una persona que tiene una educación y una profesión no depende de dietas y donaciones. Están corriendo para justificar a su público como pobre e ignorante «.

Liberman continuó rechazando la idea de que los haredim se agregarían a la coalición actual, en medio de informes de que los líderes haredi también están frustrados con la conducta de Netanyahu.

«Cuando fui a las elecciones, me propuse dos objetivos: reemplazar al gobierno y su líder, y formar una coalición sin el Shas y el judaísmo de la Torá Unida. No pretendo romper lo que prometí», enfatizó.

A Liberman también se le preguntó si el gobierno completará su mandato y respondió: «Sin duda, también confío en la rotación de Lapid-Bennett».