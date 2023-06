La policía en alerta máxima por el Desfile del Orgullo LGBTQ en Jerusalem

Itongadol.- La policía israelí estaba en alerta máxima el jueves antes de la Marcha del Orgullo de Jerusalén prevista para la tarde, en medio de amenazas de violencia por parte del grupo de extrema derecha Lehava, cuyos miembros han estado publicando mensajes amenazadores contra manifestantes pro-LGBTQ en la capital.

La manifestación del Orgullo de Jerusalén estaba programada para las 15.00 horas, la marcha para las 17.00 horas y una protesta contra la marcha para las 15.30 horas. Muchas calles céntricas de Jerusalén se cerrarán al tráfico de vehículos y peatones, según informó la policía, que se comprometió a impedir cualquier tipo de violencia, disturbios públicos o infracciones contra el desfile.

El desfile inaugura una serie de actos nacionales con motivo del Mes del Orgullo LGBTQ.

Se espera que unos 2.000 policías -algunos de ellos de paisano- se desplieguen a lo largo del recorrido de la marcha y en torno a ella, según informó la policía en un comunicado el lunes. Algunos agentes iban a ser desplegados en las calles adyacentes para asegurar la marcha y sus alrededores, donde se esperaba que manifestantes anti-LGBTQ del grupo anti-mestizaje Lehava llevaran a cabo una protesta.

La policía anunció el jueves por la mañana que había detenido a tres individuos por amenazar al desfile: dos hombres, uno de unos 40 años y otro de unos 60, el jueves, y un hombre de Ramle el miércoles.

Lehava está dirigido por el veterano activista de extrema derecha Bentzi Gopstein, estrecho aliado político del ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, y en su día candidato en la lista electoral del partido Otzma Yehudit de Ben Gvir. Lehava recibió la autorización de la policía para celebrar la contramanifestación en Bloomfield Garden, cerca de donde estaba previsto que se celebrara al mismo tiempo el Desfile del Orgullo.

Un grupo de Telegram afiliado a la organización, llamado «Los judíos no permanecen en silencio», ha estado publicando mensajes incitadores y amenazas contra la comunidad LGBTQ en los últimos días, según la información del vigilante de redes sociales FakeReporter de la que informó a principios de esta semana el Canal 12 de noticias.

Un miembro del grupo publicó una pancarta para una contraprotesta contra el Desfile, añadiendo: «Jueves mortal en Jerusalem».

Otros mensajes decían: «Que todos los manifestantes mueran ametrallados», «No entiendo por qué no quemar a todos los gentiles que vienen a profanar la tierra» y «Quizá la bomba de Irán restablezca el orden aquí».

El miércoles, el organismo de control afirmó que la incitación había continuado durante la semana ante la supuesta inacción policial, y que otros miembros habían publicado mensajes como: «Si alguien que se define como gay se acerca, sentirá un dolor como nunca ha experimentado» y «Esto se deteriorará hasta que le pongamos fin».

Los carteles que han defendido la contraprotesta se refieren al Desfile del Orgullo como el «Desfile de la Abominación».

El miércoles por la noche, la radiotelevisión pública Kan citó a un alto cargo policial anónimo que expresaba su preocupación por lo que, según él, era un aumento de los comentarios en Internet contra la comunidad LGBTQ.

El miércoles por la noche, los medios de comunicación hebreos informaron de que algunos residentes de Jerusalem habían recibido mensajes de texto en sus teléfonos que parecían haber sido enviados por un número afiliado al Ayuntamiento de Jerusalem, instándoles a protestar contra el Desfile del Orgullo.

«Jerusalem no es Sodoma. Religiosos, laicos, ultraortodoxos, todo el mundo viene mañana a protestar contra el ‘desfile de la abominación’ a las 15:45 cerca del Centro Begin», decían los mensajes, que también señalaban que la contraprotesta había sido aprobada por la policía.

El Ayuntamiento de Jerusalem afirmó en un comunicado que los mensajes de texto no se enviaron en su nombre y prometió «hacer un llamamiento oficial al Ministerio de Comunicaciones y al proveedor del servicio para que investiguen y erradiquen este fenómeno» de desinformación.

La policía dijo el miércoles que había completado los preparativos de seguridad para el desfile del Orgullo y advirtió de que «cualquiera que intente perturbar el desarrollo del desfile del Orgullo será tratado con toda severidad».

A diferencia de su homólogo de Tel Aviv, el desfile del Orgullo de Jerusalén es objeto de fuertes medidas de seguridad y restricciones después de que un extremista ultraortodoxo, Yishai Schlissel, apuñalara mortalmente a la manifestante adolescente Shira Banki en el desfile de 2015. Schlissel perpetró el ataque pocas semanas después de salir de prisión tras cumplir 10 años de condena por apuñalar y herir a manifestantes en el desfile de 2005. Actualmente cumple cadena perpetua.

Ben Gvir, actual ministro de Seguridad Nacional, representó al hermano de Schlissel, Michael, después de que este fuera detenido como sospechoso de planear un atentado en 2016.

Hasta 2019, Ben Gvir asistió a las contraprotestas lideradas por extremistas religiosos contra el Desfile del Orgullo de Jerusalem.

El principal organizador del evento, la Jerusalem Open House for Pride and Tolerance, ha denunciado numerosas amenazas a la policía en las últimas semanas.

Según la Casa Abierta, una de las amenazas recibidas decía: «Espero que Yishai Schlissel esté allí para terminar el trabajo que empezó… cómo se puede celebrar esta enfermedad mental».

Antes del desfile del año pasado se produjeron amenazas similares, y un sospechoso fue detenido antes del acto. A lo largo de ese día se detuvo a unas 10 personas sospechosas de planear atacar a los manifestantes.

A principios de esta semana, la Casa Abierta de Jerusalén pidió al primer ministro Benjamin Netanyahu que impidiera que Ben Gvir participara en la seguridad de la marcha, por temor a que el legislador de extrema derecha que supervisa a la policía pudiera interferir «indebidamente» en el evento.

«El ministro formó parte de los ‘Desfiles de la Bestia’ [homófobos], pidió varias veces a los tribunales que cancelaran el desfile, se pronunció decididamente en contra y representó al familiar del asesino Yishai Schlissel», decía la carta a Netanyahu.

Suplicaban al primer ministro que impidiera que Ben Gvir visitara el centro de mando de la policía durante el desfile y supervisara personalmente el acto.

Al parecer, el ministro de extrema derecha rechazó la petición, afirmando que realizaría evaluaciones de la situación antes de la marcha y estaría presente en el centro de mando de la policía durante el acto.

«Aunque no me entusiasme la existencia del desfile, no quiero que se lastime ni un solo pelo de la cabeza de los manifestantes, y haré todo lo posible para conseguir una seguridad integral», dijo Ben Gvir a sus asociados, según los canales 12 y 13.