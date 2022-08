La empresa israelí de tratamiento del glaucoma Sanoculis firmó un acuerdo con una reconocida compañía de salud ocula

Itongadol.- La empresa israelí de dispositivos médicos Sanoculis, que desarrolló un procedimiento quirúrgico mínimamente invasivo para el tratamiento del glaucoma, firmó un acuerdo estratégico con la empresa global de salud ocular Bausch + Lomb Corp. Como parte del acuerdo, Bausch + Lomb también está haciendo una inversión de capital en la última ronda de financiación de Sanoculis de 14-17 millones de dólares.

Además, Bausch + Lomb también recibirá una opción de compra de Sanoculis y distribuirá sus productos exclusivamente en Europa. La última ronda de financiación otorga a Sanoculis una valoración de 35 millones de dólares.

Sanoculis se fundó en 2012 a partir de una invención del Dr. Yoseph Glovinsky, oftalmólogo senior del Centro Médico Sheba de Tel Hashomer, que también es el director médico de la empresa. Sanoculis se creó con el apoyo de la empresa de transferencia de tecnología T3 del Technion (Instituto Tecnológico de Israel) y el Fondo AMIT, y hasta el momento recaudó 10 millones de dólares. Entre los inversores se encuentran Zohar Zisapel y el cofundador y director general de Sanoculis, Nir Israeli.

Biolight Life Sciences Ltd. (TASE: BOLT), que participa en la última ronda de financiación, tiene una participación del 5% en Sanoculis.

Sanoculis desarrolló MIMS, un tratamiento del glaucoma sin stent, sencillo y rápido, que reduce eficazmente la presión intraocular sin necesidad de cirugía invasiva. MIMS, que cuenta con la marca CE, crea un canal de drenaje esclero-corneal durante la cirugía, eliminando así la necesidad de implantar un stent en el ojo, como ocurre con los procedimientos de stent existentes.

«Tanto el acuerdo de distribución como la inversión son un hito importante para Sanoculis, porque demuestran la gran confianza que Bausch + Lomb tiene en nuestra tecnología. Juntos permitirán a Sanoculis ampliar su posición y su base de clientes en Europa», expresó Israeli.

»La amplia huella de distribución de Bausch + Lomb en Europa garantizará que muchos especialistas en glaucoma adicionales y sus pacientes tengan acceso a MIMS. Creemos que MIMS será un fuerte complemento a la cartera de productos de Bausch + Lomb y posicionará aún más el liderazgo de Bausch + Lomb en el segmento del glaucoma quirúrgico», agregó Nir.

Por su parte, el director general de Bausch + Lomb, Joseph C. Papa, explicó: «Se estima que la prevalencia del glaucoma seguirá aumentando sustancialmente durante los próximos 20 años, y sigue existiendo una necesidad real de opciones de tratamiento nuevas y alternativas. Mediante nuestro acuerdo de distribución y nuestra participación en Sanoculis, reforzamos nuestro compromiso de buscar y poner a disposición de nuestros clientes y pacientes nuevas opciones de tratamiento del glaucoma. Como líder mundial en salud ocular con una cartera de productos de cuidado ocular totalmente integrada, Bausch + Lomb mantiene su compromiso de abordar de forma holística los problemas de salud ocular, en particular en áreas continuas de necesidades no cubiertas como el glaucoma».