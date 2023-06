La derecha israelí rechaza equiparar la violencia de los colonos con el terrorismo palestino

Itongadol.- Los políticos israelíes de derechas y los líderes de los colonos rechazaron la declaración de los responsables de las fuerzas de seguridad del sábado por la noche en la que calificaban de «terror nacionalista» los ataques de extremistas judíos contra pueblos palestinos en Cisjordania durante la última semana.

También se mostraron en desacuerdo con cualquier intento de utilizar herramientas legales similares para atacar el fenómeno, como la detención administrativa.

«El intento de crear una ecuación entre el terrorismo árabe asesino y las acciones contra civiles, por graves que sean, es moralmente erróneo y pragmáticamente peligroso», declaró el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, que dirige el Partido Sionista Religioso.

«Las detenciones administrativas contra colonos son una medida draconiana y antidemocrática», dijo, añadiendo que el uso de esta herramienta únicamente contra residentes de Judea y Samaria es un acto de «grave discriminación».

Smotrich, que a principios de este año saltó a los titulares al pedir la aniquilación de la ciudad palestina de Huwara, en Cisjordania, sí emitió una declaración contra los ataques de colonos a pueblos palestinos en la última semana.

«Tomarse la justicia por su mano es malo, perjudicial, y puede conducir a una pérdida de control y a una peligrosa anarquía, por lo que pido a todos que se abstengan de realizar acciones que perjudiquen a los asentamientos», declaró Smotrich, que vive en el asentamiento cisjordano de Kedumim.

El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, que vive en el asentamiento de Kiryat Arba, también pidió el fin de los ataques contra los palestinos. «Incluso en estas horas difíciles, cuando la sangre hierve, no hay que tomarse la justicia por su mano.

«Es cierto que la respuesta que el sistema de seguridad debe dar al terrorismo debe ser mucho más fuerte y poderosa de lo que es hoy… pero no hay que saltarse la ley».

El líder del Partido Laborista, Merav Michaeli, pidió a las fuerzas de seguridad que se ocupen del terrorismo judío interno del mismo modo que reprime cualquier terrorismo.

«Durante años todo el país ha intentado negar su existencia y está estallando con todas sus fuerzas», dijo tras una semana en la que se incendiaron viviendas y vehículos palestinos y un palestino murió a causa de la violencia.

«Ciertamente no todos los colonos son violentos, no todos son terroristas», dijo Michaeli. «Pero no se puede seguir negando el hecho de que entre los colonos hay grupos organizados que llevan a cabo actos de terrorismo contra palestinos inocentes.

«Este terrorismo debe ser tratado con mano dura, al igual que otros tipos de terrorismo», dijo Michaeli.

«Debemos proteger a nuestro país de este terrorismo», añadió.

Sin embargo, en la derecha, como Smotrich, hubo quien dijo que lo que tiene que ocurrir ahora es que las fuerzas de seguridad inviertan más esfuerzos en combatir el terrorismo palestino.

«El IDF y las fuerzas de seguridad deben actuar con mucha mayor determinación contra el terrorismo y los disturbios de los árabes.

«No podemos aceptar una situación en la que los colonos se sientan a diario como blancos fáciles en las carreteras y en los alrededores de los asentamientos y cuenten sus muertos», afirmó.

Habló apenas una semana después de que un pistolero palestino matara a cuatro israelíes en un atentado terrorista en una gasolinera a las afueras del asentamiento de Eli.

El jefe del Consejo de Yesha, Shlomo Ne’eman, también pidió a las fuerzas de seguridad que redoblaran sus esfuerzos para detener los atentados terroristas, afirmando que debían utilizar «todas las herramientas a su disposición para atacar la infraestructura terrorista, incluidos los que apoyan, instigan y financian el terrorismo, y derrotarlos».

Al igual que Smotrich, también emitió una declaración contra los ataques de los colonos, exclamando que «no debemos imitar a nuestro bárbaro enemigo, enloquecer y hacer daño indiscriminadamente».

También dijo que era erróneo establecer una analogía entre esos ataques y los actos de terror palestinos.

«Tenemos lo que los terroristas y sus partidarios no tienen: sentido de la humanidad», dijo Ne’eman.

También rechazó el llamamiento del jefe del Estado Mayor de las IDF, Herzi Halevi, del jefe del Shin Bet (Agencia de Seguridad de Israel), Ronen Bar, y del jefe de la Policía, Kobi Shabtai, para que los dirigentes israelíes, incluidos los de los asentamientos, no se limiten a denunciar el terror judío, sino que lo combatan.

«Los dirigentes de Judea y Samaria no deben ser quienes se ocupen de quienes van por mal camino», declaró Ne’eman.

«Los residentes de Judea y Samaria no son violentos y no se toman la justicia por su mano. Y los que son delincuentes deben ser tratados con todo el peso de la ley».