La Corte Suprema de Israel permite a Netanyahu formar gobierno

Itongadol.- En una decisión unánime de los 11 jueces participantes, la Corte Suprema de Justicia de Israel decidió anoche rechazar las peticiones en contra de Netanyahu y del acuerdo entre el Likud y Azul y Blanco para formar un gobierno de coalición.

De esta manera, Netanyahu y Gantz recibieron luz verde para comenzar a gobernar y si todo va bien, el miércoles próximo se le tomará juramento al nuevo gobierno.

Con respecto al caso de si Netanyahu puede formar gobierno teniendo 3 cargos penales en su contra, la Corte dijo que no es de su autoridad juzgar ahora a Netanyahu cuando todavía no comenzó su juicio, aunque no por ello es para minimizar los cargos en su contra. Con respecto al acuerdo de coalición, la Corte dijo que si bien hay varias cosas para cambiar en el acuerdo, se prefiere no entrometerse en el mismo y en el terreno político. Se sabe que es un acuerdo especial y poco común con muchos problemas a nivel judicial, pero preferimos no interferir y dejar que en un futuro cercano eso se arregle entre las partes.

La reacción de las partes llegó al poco tiempo y desde los que presentaron las peticiones, dijeron: «Aceptamos la decisión de la Suprema Corte, pero creemos que esto trae mal olor¨.

Mientras tanto, durante toda la noche, la Knesset trabajó para completar hoy la legislación sobre los cambios de base del nuevo gobierno. Se aprobó que este gobierno funcione con rotación por el término de 4 años y medio en vez de 3 años, siendo la distribución de esta manera para el cargo de primer ministro: Netanyahu el primer año y medio, luego Gantz por 1 año y medio, Netanyahu por 9 meses y luego Gantz por los últimos 9 meses.

Hace pocos minutos, la Knesset aprobó en una votación, la ley de la rotación, lo que le permitirá durante el día a Netanyahu recibir el mandato definitivo por parte de presidente Rivlin, para formar gobierno.