La Agencia Judía pospone la votación de su presidente tras el escándalo de Stern

Itongadol.- El comité ejecutivo de la Agencia Judía aplazó la votación para elegir al próximo presidente de la organización dos meses más. La votación estaba prevista inicialmente para el 24 de octubre. El nuevo plazo para presentar candidatos se ha ampliado ahora hasta el 17 de noviembre, mientras que la votación sobre el nuevo jefe se celebrará un mes después.

La carrera, que ha dado lugar a titulares inesperados este año, se desordenó después de que el Ministro de Inteligencia de la coalición, Elazar Stern, retirara su candidatura la semana pasada en medio de una controversia sobre los comentarios que hizo sugiriendo que había ignorado denuncias anónimas – posiblemente incluyendo denuncias de acoso sexual – durante su tiempo como jefe de la Dirección de Recursos Humanos de las FDI.

Con Stern fuera de la carrera, la coalición está buscando otro candidato. Su tarea se complica por el MK de Yisrael Beytenu, Eli Avidar, que había sido programado para asumir el ministerio de Stern y ha dicho que no votará con la coalición hasta que se le dé una cartera.

No está claro si otro ministro estaría dispuesto a ocupar el puesto de la Agencia Judía y hacer sitio a Avidar, pero el ministro de la Diáspora, Nachman Shai, es el candidato más probable en este momento. El domingo surgieron informes de que se está uniendo a la carrera.

La semana pasada, The Times of Israel informó de que la ex ministra de Asuntos Exteriores, Tzipi Livni, también estaba considerando unirse a la carrera.

Algunos candidatos expresaron su descontento por la decisión de retrasar la votación.

«Sigo en la carrera», dijo el ex MK y embajador israelí en Estados Unidos Michael Oren a The Times of Israel. «El pueblo judío se enfrenta a una crisis de dimensiones históricas, y desde luego no es el momento de desistir. Sigo comprometido con la unidad, la seguridad y el enriquecimiento del pueblo judío».

«La presidencia de la Agencia Judía es demasiado importante para que se decida en base a consideraciones puramente políticas», dijo otro candidato bajo condición de anonimato. «La Agencia debe ser dirigida por alguien que realmente quiera el puesto y que haya estado en la carrera desde el principio».

Con Stern fuera de la carrera, Lapid había enviado una carta a la junta de la Agencia Judía solicitando que se retrasara la decisión.

El pasado miércoles por la noche, la junta de la Agencia Judía notificó a Lapid que no retrasaría la elección. No está claro qué ha hecho cambiar de opinión a los miembros del consejo.

El órgano directivo está formado por 10 personas: cinco miembros de la Organización Sionista Mundial, tres representantes de las Federaciones Judías de Norteamérica y dos representantes de Keren Hayesod-United Israel Appeal.

Uno de los candidatos que mantuvo conversaciones con los miembros del comité de nominación dijo a The Times of Israel que tenían la impresión de que los miembros del comité estaban interesados en elegir a una mujer para el cargo por primera vez.

Respondiendo el martes a las preguntas sobre si una mujer debería ser elegida como próxima presidenta, la Agencia Judía dijo: «El comité seleccionará al mejor candidato».

Entre los que se han postulado para la presidencia se encuentran la ex ministro Omer Yankelevich, que cuenta con el apoyo del partido Azul y Blanco; la ex MK Michal Cotler-Wunsh, que fue elegida para la Knesset con el partido Telem de Moshe Ya’alon y más tarde abandonó Telem y se unió a Azul y Blanco; el ex embajador israelí en la ONU Danny Danon, que actualmente es presidente del Likud Mundial; el ex MK del Likud Uzi Dayan; el ex MK de Kulanu y ex embajador israelí en EE.UU. Michael Oren; la directora de la ANU – Museo del Pueblo Judío, Irina Nevzlin, que está casada con el MK del Likud Yuli Edelstein; la profesora Yaffa Zilbershats, presidenta del Comité de Planificación y Presupuesto del Consejo de Educación Superior; y la teniente de alcalde de Jerusalén, Fleur Hassan-Nahoum.