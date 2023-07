Israel. Varios pilotos de reserva le dicen al jefe de la Fuerza Aérea que no entrenarán por la revisión judicial

Itongadol.- Varios pilotos de reserva le dijeron el viernes al comandante de la Fuerza Aérea, Tomer Bar, que dejarán de presentarse para el entrenamiento a partir de la próxima semana en protesta por la revisión judicial, informó la emisora ​​​​pública de Kan.

Según el informe, una figura militar de alto rango dijo que en esta etapa la negativa a informar no afecta la preparación de la fuerza aérea. Dijo que hasta ahora el movimiento fue solo de pilotos individuales y no un esfuerzo organizado.

El informe no dijo cuántos pilotos participaron en el boicot, pero señaló que algunos de los pilotos que se detuvieron como voluntarios son oficiales con rango de teniente coronel o superior. Varios de los pilotos sirven como instructores de entrenamiento de vuelo.

Aunque las identidades de los pilotos generalmente no se revelan, un piloto de reserva, el coronel Nof Erez, dijo que quería hacer pública su negativa a servir y le dijo a Kan que no puede servir y «ofrecerse voluntario para una dictadura».

“Si todos los que dicen que dejarán [su servicio en las FDI] lo harían, entonces Hezbolá lo tendría mucho más fácil”, dijo Erez, quien sirvió durante 20 años en el ejército y otros 24 años como reservista.

Pero “el daño a la seguridad nacional no es culpa de los reservistas que han dejado de servir. Quien esté preocupado debe hacer algo para evitar el abandono masivo que se producirá”, dijo.

Según informes de los medios hebreos, los pilotos reservistas se reunieron el lunes con el jefe de la Fuerza Aérea, Tomer Bar, y le advirtieron sobre posibles negativas masivas a ofrecerse como voluntario para el servicio si el gobierno avanza en su controvertida campaña para reformar el poder judicial.

El grupo de pilotos, que representaba a cientos de personas, le dijo a Bar que “juramos servir al reino, no al rey”, según informes de medios de comunicación que no fueron confirmados por las Fuerzas de Defensa de Israel.

Los pilotos advirtieron que algunos estaban considerando dejar su servicio de reserva por los renovados esfuerzos unilaterales de la coalición para aprobar la revisión, advirtiendo que la aprobación del llamado proyecto de ley de «razonabilidad», o cualquier otro elemento del plan, podría conducir a un número significativo de negativas que podrían dañar las capacidades operativas del ejército, informó el sitio de noticias Ynet.

Sin embargo, según un informe del periodista Amit Segal en su columna semanal Yedioth Ahronoth, el primer ministro Benjamin Netanyahu se negaría, sin embargo, a detener la legislación de revisión judicial y, según los informes, les diría a sus confidentes que Israel puede sobrevivir “sin unos pocos escuadrones”.

“El país puede arreglárselas sin unos pocos escuadrones [de la Fuerza Aérea], pero no sin un gobierno”, dijo supuestamente Netanyahu.

“Poner fin a la legislación tiene un significado, y es que no tiene sentido tener una autoridad ejecutiva, ya que no puede hacer nada”, dijo Netanyahu.

Segal agregó que Netanyahu está “mentalmente preparado” para otro intento de rechazo masivo por parte de los reservistas.

Se espera que la coalición impulse su ley de «razonabilidad», que impedirá que los tribunales invaliden o incluso discutan las decisiones del gobierno y los ministros en función de su «razonabilidad», en las próximas dos semanas .

Los tiempos de Israel

Varios pilotos de reserva le dicen al jefe de la Fuerza Aérea que no entrenarán por revisión judicial

‘No me ofreceré como voluntario para una dictadura’, dice un veterano de 44 años; El anuncio se produce después de que, según se informa, Netanyahu dice que Israel puede «arreglárselas sin unos pocos escuadrones».

Pero “el daño a la seguridad nacional no es culpa de los reservistas que han dejado de servir. Quien esté preocupado debe hacer algo para evitar el abandono masivo que se producirá”, dijo.

Según informes de los medios hebreos, los pilotos reservistas se reunieron el lunes con el jefe de la Fuerza Aérea, Tomer Bar, y le advirtieron sobre posibles negativas masivas a ofrecerse como voluntario para el servicio si el gobierno avanza en su controvertida campaña para reformar el poder judicial.

El grupo de pilotos, que representaba a cientos de personas, le dijo a Bar que “juramos servir al reino, no al rey”, según informes de medios de comunicación que no fueron confirmados por las Fuerzas de Defensa de Israel.

Los pilotos advirtieron que algunos estaban considerando dejar su servicio de reserva por los renovados esfuerzos unilaterales de la coalición para aprobar la revisión, advirtiendo que la aprobación del llamado proyecto de ley de «razonabilidad», o cualquier otro elemento del plan, podría conducir a un número significativo de negativas que podrían dañar las capacidades operativas del ejército, informó el sitio de noticias Ynet.

Sin embargo, según un informe del periodista Amit Segal en su columna semanal Yedioth Ahronoth, el primer ministro Benjamin Netanyahu se negaría, sin embargo, a detener la legislación de revisión judicial y, según los informes, les diría a sus confidentes que Israel puede sobrevivir “sin unos pocos escuadrones”.

El primer ministro Benjamin Netanyahu habla con el ministro de Justicia Yariv Levin mientras la Knesset delibera un proyecto de ley para cancelar los poderes de revisión del poder judicial sobre la ‘razonabilidad’ de las decisiones gubernamentales, en Jerusalén el 10 de julio de 2023. (Yonatan Sindel/Flash90)

“El país puede arreglárselas sin unos pocos escuadrones [de la Fuerza Aérea], pero no sin un gobierno”, dijo supuestamente Netanyahu.

“Poner fin a la legislación tiene un significado, y es que no tiene sentido tener una autoridad ejecutiva, ya que no puede hacer nada”, dijo Netanyahu.

Segal agregó que Netanyahu está “mentalmente preparado” para otro intento de rechazo masivo por parte de los reservistas.

Se espera que la coalición impulse su ley de «razonabilidad», que impedirá que los tribunales invaliden o incluso discutan las decisiones del gobierno y los ministros en función de su «razonabilidad», en las próximas dos semanas .

El informe no dice cuándo Netanyahu hizo los comentarios, pero se produjeron días después de que se lo grabara atacando a los reservistas, quienes luego lo acusaron de poner en peligro la seguridad nacional.

Se escuchó a Netanyahu furioso ante la perspectiva de que los soldados se nieguen a servir, muchos de ellos lo hacen de forma voluntaria, debido a los esfuerzos de su gobierno para reformar el poder judicial.

Sus comentarios, revelados por Channel 13 News el miércoles, se realizaron durante una reunión con asesores legales y el fiscal estatal Amit Aisman. Este último le explicó al primer ministro que todas las solicitudes de rechazo se investigan caso por caso.

“No puedo imaginar nada más serio, organizar un esfuerzo masivo para violar la ley… Es inconcebible… Esto daña el cuerpo del Estado, la seguridad nacional”, se escuchó gritar a Netanyahu.

A diferencia de la mayoría de los reservistas que son llamados al servicio con una orden formal de las FDI, los pilotos y otras fuerzas especiales se presentan al servicio con mayor frecuencia y de manera voluntaria, a menudo no durante una emergencia, debido a la naturaleza de sus puestos.

El ejército ha dicho que disciplinaría o podría despedir a los soldados que se nieguen a cumplir con su deber cuando se les ordene, pero enfatizó que no se tomarían medidas contra los reservistas que solo amenazan con no presentarse. No está claro qué medidas se tomarán contra los reservistas que no se presenten al servicio voluntario.

Los reservistas, que son una parte clave de las actividades de rutina del ejército, incluso en las unidades superiores, han estado advirtiendo en los últimos meses que no podrán servir en un Israel antidemocrático, en el que algunos dicen que se convertirá el país si se realizan los planes de reforma del gobierno. .

Ex alumnos de unidades especiales de inteligencia dijeron en un comunicado el jueves que Netanyahu “entiende que él, y solo él, está desmantelando el país y el sistema de defensa. No nos hables de ‘seguridad estatal’ cuando te precipitas hacia una dictadura al estilo ruso o iraní”.

Un grupo separado de ex alumnos de la División de Inteligencia dijo que las grabaciones de Netanyahu “muestran que comprende el daño a la seguridad como resultado de las acciones del gobierno. La responsabilidad de la seguridad del Estado está en sus manos”.

El gran grupo de protesta de reservistas Hermanos en Armas dijo que Netanyahu “está destruyendo personalmente la seguridad nacional y las relaciones con los EE.UU.”