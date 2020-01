Israel: Unión de los partidos de izquierda de cara a las elecciones

Itongadol/AJN.- Esta madrugada llegaron a un acuerdo los líderes del laborismo y el partido de izquierda Meretz para presentarse juntos en las próximas elecciones del 2 de marzo. La lista llevará el nombre de EMET (verdad) que son las siglas que acompañan al laborismo los últimos años

Amir Peretz y Nitzan Horowitz decidieron dejar de lado las diferencias de los últimos días y acordaron que lo mejor es unir fuerzas para lograr la mayor cantidad de escaños posibles en las próximas elecciones. Sin duda es algo necesario para los dos partidos que sufren para entrar en la Knesset en las últimas elecciones y corrían peligro de quedarse afuera si cada partido se presentaba por separado. Era un paso que el público pedía a gritos desde hace tiempo, debido a la cantidad innecesaria de partidos y facciones políticas que no conducen a ningún lugar y sólo lleva a la pérdida de escaños donde la mayoría de los votos son tirados a la basura.

Sin duda, la gran perdedora, es la joven parlamentaria, Stav Shaffir, que en las últimas elecciones se presentó junto a NItzan Horowitz y el ex primer ministro, Ehud Barak, en la lista del Partido Democrático y esta vez decidió abrirse de ellos y juntarse con la Lista Verde. Todos los sondeos dicen que Shaffir no entrará en la próxima Knesset y la ex del laborismo pagará así por su inexperiencia política.

El acuerdo de la izquierda mete más presión a las facciones de la derecha, donde ya se escucha el pedido esta mañana para que ellos también se unan. Desde el Likud partió hace pocos minutos el llamado al ministro de Defensa, Naftali Bennett, para que deje a un lado su ego y se una con todas la facciones políticas de la derecha para que los votos de sus partidarios no se pierdan.

Mañana, 14 de enero, es el último día que tienen los políticos para presentar las listas que irán a las elecciones. El 1 de febrero, se publicará la lista oficial de candidatos, el 17 de febrero comienza la publicidad en los medios de comunicación, el 19 de febrero se puede comenzar a votar en el exterior, el 2 de marzo, día de elecciones a la Knesset número 23, y el 10 de marzo, día de la publicación oficial de los resultados por medio de la comisión electoral.