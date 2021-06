Israel refuerza sus soldados en la Margen Occidental por el aumento de la violencia palestina

AJN/Itongadol.- Las FDI enviaron alrededor de cuatro compañías de soldados como refuerzos a la Margen Occidental para proteger poblaciones y carreteras y hacer frente a los disturbios, en medio de un aumento de la violencia en la Margen Occidental, anunció el jueves la Unidad de Portavoces de las FDI.

En tanto, la policía de Israel arrestó a dos sospechosos de incendiar un vehículo en el vecindario de Silwan en el este de Jerusalem el miércoles.

Los dos fueron arrestados en la Puerta de Herodes de la Ciudad Vieja de Jerusalem poco después de que se informara a la policía sobre el vandalismo.

Un mes después de la Operación Guardián de los Muros, las FDI continúan luchando por mantener la calma en la Margen Occidental.

Con la atención de Israel centrada en la Franja de Gaza, las llamas de la violencia en la Margen Occidental corren el riesgo de estallar.

Según datos publicados por el Shin Bet (Agencia de Seguridad de Israel), hubo 592 ataques en la Margen Occidental y otros 178 en Jerusalem en el mes de mayo, frente a un total de 104 en abril (80 en la Margen Occidental y 24 en Jerusalem). Los ataques de mayo incluyeron 401 bombas incendiarias, 33 bombas de tubo, 87 ataques incendiarios, 47 disparos de armas pequeñas, dos ataques con granadas, un ataque vehicular y otros.

Un civil israelí, Yehuda Guetta, también murió en un ataque a tiros en el cruce de Tapuah a principios de mayo por Muntasir Shalabi, de 44 años.

La mayoría de los ataques que tuvieron lugar no fueron realizados por grupos, sino por lobos solitarios. Ese tipo de ataques, han admitido las FDI, son mucho más difíciles de frustrar que los ataques planeados por grupos. Si no tiene una organización, no tiene la firma de preparación para el ataque específico. A pesar de los desafíos, la gran mayoría de los ataques han sido frustrados por las fuerzas de seguridad.

Pero el elevado número de ataques frustrados también indica que las llamas de la violencia están creciendo en la Margen Occidental.

Si bien ha habido significativamente menos ataques con vehículos, así como apuñalamientos y disparos contra las fuerzas de las FDI, siguen siendo una gran amenaza, especialmente para los conductores en las carreteras compartidas por palestinos e israelíes. Según las FDI, es más probable que hombres jóvenes lleven a cabo ataques con disparos o embestidas con vehículos, y los niños estén detrás de muchos casos de lanzamiento de piedras.

Con la cancelación de las elecciones palestinas de mayo a finales de abril, el público ha perdido toda fe en sus líderes, que dicen que han abandonado la causa hace mucho tiempo. El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, dicen, se ha mantenido en silencio sobre las palizas a manifestantes y fieles por parte de Israel.

Al igual que en Gaza, los jóvenes palestinos han estado participando en fuertes disturbios nocturnos, prendiendo fuego a los neumáticos.

Y mientras terminaba la lucha entre Israel y los grupos terroristas en la Franja de Gaza, siguen los enfrentamientos en el Monte del Templo.

Si bien los cohetes no caen sobre Israel, los globos incendiarios han provocado decenas de incendios en el sur de Israel.

Hamas ha advertido repetidamente que una vez más disparará cohetes contra Israel y reiniciará las hostilidades por los acontecimientos en Jerusalem.

El líder de Hamas, Yayha Sinwar, se reunió con Tor Wennesland, el Coordinador Especial de la ONU para el Proceso de Paz de Oriente Medio, y dijo el lunes que las conversaciones fracasaron.

Entonces, mientras el mundo observa cómo el sur de Israel arde con globos lanzados desde Gaza, las llamas crecen igual de mortíferas en la Margen Occidental. Israel necesita controlar ambos incendios antes de que sea demasiado tarde.