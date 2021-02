Israel recibió a olim de Etiopía como parte de la operación «Crear Israel»

Itongadol.- Este viernes, Israel recibió un avión de inmigrantes provenientes de Etiopía en el marco de la operación «Crear Israel». El grupo fue recibido en el aeropuerto por la ministra de Aliá y Absorción, Pnina Tamano-Shatta, y por Isaac Herzog, presidente de la Agencia Judía para Israel.

A wonderful Purim gift – this morning, together with the Minister of Aliyah and Absorption @pnina_tamano_sh, we received with excitement and tears another plane of Olim who arrived from Ethiopia in Operation "Zur Israel". pic.twitter.com/nWqXKaYGr8

