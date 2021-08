ISRAEL PRESENTÓ SUS CONDOLENCIAS POR LOS ATENTADOS EN KABUL

Itongadol.- El primer ministro Naftali Bennett expresa sus condolencias por los militares estadounidenses muertos en un ataque suicida frente al aeropuerto de Kabul.

«En nombre del pueblo de Israel, comparto nuestra profunda tristeza por la pérdida de vidas estadounidenses en Kabul», tuiteó. «Israel apoya a Estados Unidos en estos tiempos difíciles, al igual que Estados Unidos siempre ha estado con nosotros».

«Nuestros pensamientos y oraciones están con el pueblo de los Estados Unidos».

Bennett se encuentra actualmente en Washington y estaba programado para reunirse hoy con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pero la reunión se retrasó hasta mañana debido al ataque.

El ministro de Relaciones Exteriores, Yair Lapid, comunicó sus condolencias por los mortíferos atentados de Kabul, diciendo que está «conmocionado y entristecido» y agregó que Jerusalén está «hombro con hombro con Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo».

I am shocked and saddened by the horrific terror attack in Kabul.

The prayers of the people of Israel are with the families of the civilians and soldiers who were murdered today.

We stand shoulder to shoulder with the United States in the fight against terrorism.

— יאיר לפיד – Yair Lapid🟠 (@yairlapid) August 26, 2021