Israel podría reabrirse por completo el próximo mes si la morbilidad no aumenta

Itongadol/Agencia AJN.- El jefe del Gabinete de Coronavirus de Israel, Nachman Ash, afirmó hoy que el Estado hebreo podría reabrirse por completo el próximo mes si la morbilidad no aumenta.

En declaraciones al Canal 13 de la televisión israelí, Ash destacó que el Ministerio de Salud está retrasando la apertura del sistema educativo como precaución contra los casos de infección de los niños, ya que no están siendo vacunados como la población adulta.

“Queremos que regresar a la escuela no cause un exceso de morbilidad. Es solo cuestión de unas pocas semanas, si la tendencia de morbilidad continúa así”, explicó Ash. “Queremos alejarnos de Pesaj (Pascua) y ver en los estudios mismos que no hay contagio”.

El jefe del Gabinete de Coronavirus agregó que “por el momento no hay necesidad de actualizar la vacuna. Estamos monitoreando a las personas que han sido vacunadas contra infecciones, para determinar que la vacuna es efectiva, esperamos poder detener cualquier mutación que ponga en peligro el funcionamiento de la vacuna”.

En las últimas 24 horas se detectaron 274 nuevos casos, sobre un total de 53.755 tests realizados, por lo que la tasa de positividad se situó en 0,5% y el ritmo reproductivo básico de la enfermedad en 0,76, según el Ministerio de Salud de Israel.

La importante disminución de los casos diarios y de las internaciones de gravedad se da gracias a la importante campaña de vacunación masiva que lleva adelante el país y por la cual 5.295.082 israelíes ya se dieron la primera dosis de la Pfizer y 4.894.124 ambas dosis necesarias para adquirir la inmunidad.