Israel podría cerrar todos los vuelos internacionales, debido a la nueva cepa de COVID-19 en Reino Unido

Itongadol/Agencia AJN.- El primer ministro Benjamín Netanyahu afirmó hoy que los cielos de Israel deberían estar cerrados a todos los vuelos internacionales, debido a una nueva cepa más infecciosa del coronavirus.

“Detengan todos los vuelos de todo el mundo”, expresó Netanyahu durante una reunión de gabinete.

Los funcionarios de salud están preocupados por la nueva cepa de coronavirus encontrada en Inglaterra y están evaluando a los que regresaron a Israel desde el Reino Unido para detectar la variante.

El primer ministro británico, Boris Johnson, anunció el sábado una orden de “quedarse en casa” para Londres y el sureste de Inglaterra para frenar la propagación de la nueva cepa de coronavirus. Los primeros datos sugieren que la nueva cepa podría ser “hasta un 70 por ciento más transmisible”, dijo Johnson en una sesión informativa televisada.

Por otra parte, se ha detectado una variante grave del coronavirus en Sudáfrica que podría explicar la rápida propagación de una segunda ola que afecta a los más jóvenes, afirmó el viernes el ministro de salud sudafricano. Conocida como la variante 501.V2, fue identificada por investigadores sudafricanos y los detalles se han enviado a la Organización Mundial de la Salud, dijo Zwelini Mkhize en un comunicado.

El gabinete del coronavirus de Israel se reunió el domingo para discutir el asunto.

En declaraciones públicas al inicio de la reunión, Netanyahu expresó su apoyo a cerrar completamente los cielos del país con pocas excepciones.

Algunos miembros del gabinete, incluida la ministra de Transporte, Miri Regev, se opusieron a la propuesta de Netanyahu. “No hay razón para cerrar el cielo”, dijo.

El primer ministro respaldó una sugerencia del jefe del gabinete de coronavirus, Nachman Ash, quien dijo que hasta que el aeropuerto Ben Gurión pueda cerrarse por completo, Israel debería prohibir la entrada a los viajeros de Gran Bretaña, Dinamarca y Sudáfrica, realizar pruebas en todos los retornados recientes de esos países y realizar pruebas genéticas en portadores confirmados para identificar potencialmente la nueva cepa.

Netanyahu expresó que aún no estaba claro si las vacunas existentes funcionan contra la nueva cepa, pero agregó que no hay indicios de que no lo hagan.