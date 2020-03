Coronavirus/Israel. Confirman cuarentena del primer ministro Netanyahu y parte de su equipo

Itongadol.-El primer ministro Benjamin Netanyahu confirmó hoy que entrará en cuarentena epidemológica hasta que se conozcan los resultados médicos de las muestras tomadas por el coronavirus.

La decisión también alcanza a su personal más cercano y una vez completadas las investigaciones, el Ministerio de Salud y el médico personal de Netanyahu decidirán cuándo debe terminar la cuarentena.

La medida fue dispuesta luego de que trascendiera que la asesora religiosa del primer ministro Benjamin Netanyahu, Rivka Faloj, arrojara positivo en el análisis de coronavirus.

“Incluso antes de que termine la investigación epidemiológica y para eliminar toda duda, el primer ministro ha decidido que él y su personal cercano permanecerán aislados hasta que se complete la investigación epidemiológica, y de acuerdo con los hallazgos, el Ministerio de Salud y el médico personal de el primer ministro fijará un día para terminar con el aislamiento «, comunicó su oficina.

Faloj estuvo cerca de Netanyahu y otros ministros del gabinete en los últimos días, y en estos momentos se discute si ellos tienen que entrar en cuarentena por el espacio de 14 días. Desde la oficina de Netanyahu dijeron que ellos actuarán de acuerdo a las normas del ministerio de Salud y comunicarán la decisión al respecto.

Cabe recordar que hace 2 semanas Netanyahu y sus allegados más cercanos se hicieron exámenes por el virus y todos resultaron estar sanos.

Un funcionario médico citado por el Canal 13 había anticipado que «existía una alta probabilidad de que el primer ministro Benjamin Netanyahu entre en cuarentena», luego de que su asesora contrajera el coronavirus.

Por su parte, el Canal 12 informó que Netanyahu necesitaría ponerse en cuarentena por una semana, luego de reunirse el jueves con Rivka Faluch, quien se desempeña como su asesor en temas de la Knesset y haredi.

En principio desde la Oficina del Primer Ministro habían dicho que la evaluación inicial fue que el primer ministro no necesitaría permanecer en cuarentena ya que no estaba en contacto cercano con el paciente y no mantenía reuniones con ella.

Además, desde el examen inicial, los dos no se habían quedado en una habitación durante las últimas dos semanas. La investigación epidemiológica está en curso.

No obstante, desde la Oficina del Primer Ministro siempre se dejó en claro que el Primer Ministro y las personas cercanas a él se han adherido estrictamente a las pautas del Ministerio de Salud, así como a las de su médico personal, y que Netanyahu mantiene la mayoría de las discusiones en video llamadas desde su residencia.

También dijo que Netanyahu se somete a pruebas de coronavirus de forma regular, y se volverá a evaluar en el día siguiente.

«El Primer Ministro y sus allegados seguirán las pautas del Ministerio de Salud», enfatizó la declaración.

FOTO: The Times of Israel