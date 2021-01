Israel. Netanyahu busca un candidato árabe para integrar el Likud

Itongadol/Agencia AJN.- El primer ministro Benjamin Netanyahu está buscando seriamente un candidato árabe-israelí para nombrarlo en la lista del Likud, dijo una fuente de la campaña el jueves.

El mandatario confirmó la información durante su visita a un centro médico en la ciudad árabe de Tira, y la fuente de la campaña confirmó que el Likud está buscando a alguien. “Estamos considerando seriamente un candidato árabe”, había dicho un miembro del partido.

El movimiento se produce a la luz del fuerte apoyo árabe israelí a los Acuerdos de Abraham – la normalización y los acuerdos de paz de Israel con los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Sudán y Marruecos – en contraste con la Lista Conjunta, el bloque de partidos árabes en el Parlamento, que votó en contra de esos acuerdos.

En los meses posteriores al anuncio de los Acuerdos de Abraham, el apoyo a la Lista Conjunta en las encuestas bajó de 15 a 11 escaños. Las encuestas internas del Likud reflejan también esa disminución del apoyo, y el partido espera capitalizarla.

La información proporcionada negó que el legislador árabe Mansour Abbas de la Lista Conjunta, que ha hecho declaraciones positivas sobre Netanyahu y ha expresado su voluntad de cooperar con él (algo sin precedentes viniendo de un legislador árabe), fuera ese candidato, diciendo que sería alguien cuyas opiniones políticas coincidieran con las del Likud.

La campaña del Likud no confirmó los nombres de las personas que Netanyahu está considerando convocar.

Una posibilidad podría ser Yoseph Haddad, el CEO Together – Vouch for Each Other, una ONG que busca conectar a los árabes israelíes con la sociedad israelí en general. Haddad, de 33 años, es también un veterano de las FDI que sirvió en la brigada Golani y fue herido durante la Segunda Guerra del Líbano. A menudo aboga por Israel en el extranjero.

Haddad escribió recientemente un artículo para Yediot Aharonot en el que lamentaba que el voto de la Lista Conjunta en contra de los acuerdos con los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein no reflejara la opinión pública árabe-israelí. Cuando se le preguntó si la campaña del Likud se le había acercado, Haddad se negó a hacer comentarios.

En 2019, Dema Taya, una mujer árabe musulmana israelí de Kalansuwa, compitió por el puesto no judío en las primarias del Likud. Netanyahu una vez elogió a Taya en su página de Facebook como “valiente y poderosa” y “una voz de la verdad, llena de esperanza”.

Taya completaría los requisitos para el Likud, ya que otra fuente del partido dijo que Netanyahu está buscando jóvenes candidatas para nombrar después de que Sharren Haskel y Michal Shir dejaron el Likud para integrarse al partido Nueva Esperanza, de Gideon Sa’ar.

El Comité de Constitución del Likud votó el miércoles para cancelar las primarias del partido antes de las elecciones de marzo, y permitir a Netanyahu nombrar candidatos a los escaños 5 o 10, y los puestos 26, 28, 36, 39 y 40 de la lista.

La última vez que el Likud celebró una primaria fue en febrero de 2019, la primera de las tres elecciones consecutivas de 2019-2020. Su última primaria por el liderazgo fue en diciembre.