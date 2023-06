Israel. Ministerio de Salud lanza plan para combatir brote de tos ferina

Itongadol.- El Ministerio de Sanidad ha puesto en marcha un plan múltiple para vacunar contra la tos ferina al mayor número posible de niños no vacunados, tras un brote en Jerusalem que ha provocado la muerte de un bebé de 10 semanas y la reciente hospitalización de otro en una unidad de cuidados intensivos.

Un estudio epidemiológico indicó que ni el bebé que murió ni su madre habían sido vacunados contra la enfermedad infecciosa, cuyo nombre popular se basa en el sonido que hace una persona afectada al toser fuertemente e intentar tomar aire suficiente.

El Hospital Assuta de Ashdod anunció el domingo que un bebé de cuatro meses fue ingresado el 14 de junio tras habérsele diagnosticado tos ferina en una clínica sanitaria. Al agravarse su estado -dificultad para respirar, niveles bajos de oxígeno y cianosis (coloración azulada)- fue ingresado en la unidad de cuidados intensivos pediátricos de Assuta. Tras un tratamiento con antibióticos y ventilación no invasiva, su estado mejoró, pero seguía muy enfermo.

Uno de cada cinco lactantes menores de dos meses con tos ferina requerirá hospitalización de media, y uno de cada 100 morirá por complicaciones de la enfermedad causada por la bacteria Bordetella pertussis, altamente infecciosa. El tratamiento con antibióticos en el momento del diagnóstico no altera significativamente el curso de la enfermedad, de ahí la importancia crítica de la vacunación preventiva.

El plan del Ministerio de Sanidad consiste en identificar a los niños no vacunados, difundir avisos sobre la necesidad de vacunar, mantener abiertas las clínicas para niños sanos durante más horas y llegar a los niños no vacunados a sus casas.

En respuesta a una pregunta de The Times of Israel, la portavoz del Ministerio de Sanidad, Shira Solomon, dijo que el personal de las clínicas para niños sanos está haciendo grandes esfuerzos para identificar y llegar a las familias con niños no vacunados o parcialmente vacunados.

«Les estamos invitando a que vengan urgentemente a vacunarse», dijo.

Debido a las apremiantes circunstancias, no es necesario llamar con antelación.

«Los bebés no vacunados de seis semanas o más pueden acudir a las clínicas sin cita previa», dijo Solomon.

Solomon también señaló que el horario de las clínicas de Jerusalem, epicentro del brote de tos ferina, puede ampliarse si es necesario.

En el primer semestre de este año se han registrado más de doscientos casos de esta enfermedad grave y potencialmente mortal, lo que supone multiplicar por 12 el número de casos registrados en el mismo periodo de 2022. La mayoría de los casos se han producido en barrios haredíes de Jerusalem, donde las viviendas están abarrotadas y los padres de familias numerosas no siempre cumplen los calendarios de vacunación de sus numerosos hijos.

El Ministerio también insta a las embarazadas a vacunarse contra la tos ferina. La vacunación de una mujer embarazada la protege a ella y a su feto hasta que nazca y tenga edad suficiente para vacunarse.

«Los profesionales sanitarios deberían recordárselo a las embarazadas», señaló Solomon.

La Asociación Israelí de Matronas emitió un comunicado en el que aconsejaba a todas las embarazadas de las semanas 27 a 36 que se vacunaran contra la tos ferina.

«Es fundamental vacunarse hacia el final del embarazo para proteger al bebé cuando sale del útero y entra en este mundo. La protección la proporcionan los anticuerpos contra la tos ferina que atraviesan la placenta y protegen al bebé durante sus primeros cuatro meses de vida.»

«La vacunación es segura tanto para la madre como para el bebé», subrayó la asociación.

Un comunicado de Assuta indicaba que la situación de riesgo vital a la que se enfrentó el bebé ingresado en el hospital la semana pasada podría haberse evitado si su madre hubiera sido vacunada.

«Cuanto más pequeño es un bebé, mayor es la probabilidad de muerte, y los daños causados al corazón y al cerebro son irreversibles», dijo Noa Rosenfeld, jefa de la UCI pediátrica de Assuta.

Aunque la vacunación infantil contra la tos ferina finaliza a los 13 años, el Ministerio de Sanidad aconseja que los adultos reciban una dosis de refuerzo después de los 18 años para mantener la protección. Esto es especialmente importante para los estudiantes de medicina y quienes trabajan en entornos sanitarios.