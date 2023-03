Israel. Los cristianos evangélicos instan a Netanyahu a retirar el proyecto de ley sobre la conversión de los ultraortodoxos

Itongadol.- Destacados cristianos evangélicos pidieron al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que anule un proyecto de ley presentado por miembros ultraortodoxos de la coalición que castigaría los intentos de solicitar la conversión.

La legislación -liderada por los legisladores del Judaísmo Unido de la Torá Moshe Gafni y Yaakov Asher- establecería la posibilidad de encarcelamiento para cualquiera que intente persuadir a alguien de que cambie sus creencias religiosas.

El proyecto señala específicamente, sin embargo, que «los intentos de grupos misioneros, principalmente cristianos, para solicitar la conversión de la religión aumentaron».

Además, la legislación estipula un año de prisión por explicar la fe en Jesús a un adulto y dos años si se discute con un menor, y prohíbe compartir la teología del Nuevo Testamento a través de plataformas en línea o literatura escrita.

El proyecto provocó las protestas de destacados cristianos evangélicos, muchos de los cuales apoyaron a Netanyahu en las últimas décadas.

Sam Brownback, ex embajador estadounidense de libertad religiosa internacional, advirtió que «los países libres y democráticos simplemente no proscriben el libre intercambio de ideas y eso incluye las creencias y convicciones religiosas».

«El artículo 18 de la Carta Universal de Derechos Humanos -que Israel suscribe- garantiza la libertad de religión, incluido el derecho a decidir tus propias creencias religiosas», señaló Brownback al sitio web evangélico All Israel News.

Por otro lado, Penny Nance, presidenta de la mayor organización de mujeres cristianas conservadoras de Estados Unidos, también declaró al sitio web: «Como líder evangélica que ama profundamente, apoya públicamente y defiende con firmeza la relación entre Estados Unidos e Israel, me horroriza la idea de que se persiga a los cristianos por compartir su fe».

«Este tipo de política opresiva sería más indicativa de regímenes musulmanes de línea dura que del Estado judío democrático», añadió.

לא נקדם שום חוק נגד הקהילה הנוצרית.

We will not advance any law against the Christian community.

