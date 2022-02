Israel: la quinta ola de coronavirus cedió rápidamente, pero a un precio muy caro

Itongadol/AJN.- En Israel se empiezan a ver las primeras señales del fin de la quinta ola de coronavirus, así como también el retiro de restricciones contra la pandemia.

No obstante, incluso si se ve un retroceso de la actual ola, las estadísticas aun son muy altas en comparación con los anteriores brotes. Las muertes fueron las más altas con la variante Ómicron dominando.

Hace menos de dos semanas, 1.253 personas fueron hospitalizadas en gravedad, un récord desde que estalló la pandemia. En los 11 días transcurridos desde entonces, el número de pacientes en ese estado se redujo a 367, y actualmente es de 886. Es decir, un 30% menos que en el pico alcanzado, lo que representa el descenso más rápido hasta la fecha.

Esta situación incentiva al cierre de salas de atención especializadas para casos Covid-19 en hospitales en el país, pero es importante recordar que los números aun son altos, incluso que en la cuarta ola, en la que predominaba la variante Delta que era más violenta, y que había 766 pacientes de gravedad.

En la actual ola Israel alcanzó la cifra récord de casos diarios con 85 mil positivos en 24 horas, actualmente ese número es de 20 mil. En relación a los anteriores brotes sigue siendo alto.

Pero incluso si esto hace sopla el viendo en dirección positiva, no se debe olvidar el precio: desde principios de enero, cuando la quinta ola comenzó a descontrolarse, 1453 personas con coronavirus fallecieron en el país, vidas, informa el portal de la televisión estatal israelí (KAN) que probablemente no habrían terminado en esta etapa si no hubieran sido infectadas con el virus.