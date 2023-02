Israel. La policía arresta a colonos sospechosos de atacar a soldados de las FDI cerca de Yitzhar

Itongadol.- La Policía de Israel arrestó a dos sospechosos y detuvo a otros tres en Yitzhar la madrugada del lunes, acusados de atacar a soldados de las IDF e incendiar un coche palestino en un pueblo cercano la semana pasada.

Las detenciones se producen después de que la Unidad del Portavoz de las IDF anunciara que colonos agredieron a soldados de las IDF tras incendiar un vehículo palestino cerca del pueblo de Urif la madrugada del miércoles.

La policía declaró el lunes por la mañana que dos de los sospechosos habían sido detenidos por orden judicial. Uno de los sospechosos es sospechoso de incendiar el coche palestino, mientras que los otros son sospechosos de atacar a los soldados.

La organización derechista de asistencia jurídica Honenu, que representa a los colonos, expresó su indignación por las detenciones, alegando que los colonos fueron detenidos por un vídeo publicado la semana pasada en el que se les ve discutiendo verbalmente con soldados.

En el vídeo se oye a uno de los colonos decir: «¿Quieres pegarme? Pégame. Día tras día detenéis a judíos».

Según Honenu, grandes fuerzas de la Unidad Central de la Policía de Israel en Judea y Samaria, la Policía de Fronteras y la Unidad de Patrulla Especial YASAM realizaron una redada en Yitzhar, en la que entraron y registraron viviendas y confiscaron teléfonos móviles y vehículos.

«Los derechos humanos en Israel sólo existen si eres del campo político correcto y no un colono», dijo Honenu en protesta por las detenciones. «En el Estado de Israel, a algunos se les permite robar tanques, mientras que a otros no se les permite discutir con un soldado. En la Unidad Central de Judea y Samaria no han oído hablar de derechos humanos, libertad individual y democracia. La unidad continúa en su persecución e hizo detenciones de exhibición para los medios de comunicación – todos los pecados de los detenidos fue que fueron grabados en una discusión con los soldados, a los que los residentes protestaron por llevar a cabo registros ilegales y acoso en todo un barrio residencial y cerca de las casas en medio de la noche.»

«Por desgracia, la policía israelí, que amplía el derecho a protestar en Tel Aviv y ante cierto público, hasta límites que desconocíamos, en Yitzhar está deteniendo a gente por discutir con soldados. Es una vergüenza. Pedimos al ministro y al gobierno que intervengan inmediatamente en este circo».

Elhanan Gruner, residente en Yitzhar, declaró que la policía entró en el asentamiento a primera hora de la mañana, despertando a sus hijos.

«Hombres vestidos de negro llamaron salvajemente a la casa del vecino sin decir que era la policía. A diferencia de lo habitual, no había ningún coche de policía fuera, sólo tres personas vestidas de negro. Un incidente que podría haber acabado en un tiroteo con la policía porque me hizo pensar en una situación de infiltración terrorista. Sólo después de mis gritos respondieron que era la policía. Gente loca. Detuvieron a cuatro residentes bajo sospecha de enfrentamiento con soldados», cuenta Gruner.

«El inicio del acto fue en total oscuridad. He visto varias redadas policiales, pero esto fue un comportamiento peligroso y delirante por parte de la Unidad Central de Judea y Samaria, sin relación con la situación de seguridad. Tanto mis hijos como los del vecino se despertaron llorando».

Según Honenu, cinco residentes de Yitzhar fueron detenidos en total el lunes por la mañana, dos de los cuales ya han sido puestos en libertad. El abogado de Honenu Moshe Polsky representa a los sospechosos.

«Los que se oponen a la reforma legal afirman que perjudicará a los derechos humanos. Y aquí, en el caso que tenemos ante nosotros, somos testigos una y otra vez de una grave violación de los derechos más básicos de los ciudadanos: el derecho a la libertad», dijo Polsky. «Los derechos de los residentes de Yitzhar no son diferentes de los de cualquier otro ciudadano del Estado de Israel. Al parecer, cuando tienes patillas, tu derecho es diferente».

Los medios de comunicación palestinos informaron el miércoles de que un vehículo perteneciente al residente palestino en Cisjordania Rajeh Hussein Al-Safadi fue incendiado por colonos israelíes.

Según la Unidad del Portavoz de las IDF, los colonos fueron avistados por los vigías de las IDF cuando salían del asentamiento de Yitzhar en dirección a la aldea palestina. A los soldados de las IDF que llegaron al lugar se les impidió la entrada en el pueblo por los colonos en un vehículo. Se produjo una discusión y las IDF intentaron detener al conductor, pero otros ocupantes del vehículo consiguieron ayudarle a escapar.

Los soldados comenzaron a perseguir a los colonos, que escaparon del lugar. Durante la persecución, otro coche procedente de Yitzhar se acercó a toda velocidad a los soldados y casi los atropella. El conductor gritó a los soldados y se alejó.

Uno de los colonos pidió entonces «refuerzos» desde Yitzhar, y otros 15 vehículos acudieron al lugar y bloquearon e interrumpieron a los soldados.

En el lugar se produjo un altercado físico y verbal, en el que los colonos empujaron, insultaron e impidieron el paso a los soldados, según la Unidad del Portavoz de la IDF. En un momento dado intentaron forzar los vehículos militares.

«Las IDF condenan cualquier muestra de violencia contra los soldados y las fuerzas de seguridad. Las fuerzas de seguridad continuarán trabajando para mantener la seguridad, la ley y el orden en Judea y Samaria, y trabajarán para prevenir la violencia y el daño a los ciudadanos y residentes», dijo la Unidad del Portavoz de IDF la semana pasada.

Los soldados de las IDF han sido atacados repetidamente por colonos en los últimos meses en Cisjordania.

En noviembre, una soldado de las IDF fue atacada por israelíes en Hebrón cuando los israelíes de la ciudad celebraban el Shabat en el que se lee Parshat Jaiei Sarah.

La soldado fue atacada durante un enfrentamiento entre fieles israelíes y palestinos a la entrada de la tumba de Otniel Ben Knaz, primer juez bíblico de Israel.

En octubre, el comandante del 202º Batallón de Paracaidistas del IDF y un soldado resultaron heridos por colonos que les rociaron gas pimienta en la localidad palestina de Huwara, cerca de Nablús.

El batallón llegó a Huwara antes del amanecer para sofocar una violenta revuelta de colonos contra palestinos en una localidad que es uno de los centros comerciales de la zona.