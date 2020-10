Israel. La plaza de Tel Aviv se ilumina con 25 mil velas en conmemoración de los 25 años del asesinato de Rabin

Itongadol/Agencia AJN.- Miles de velas se encendieron el jueves en la plaza Rabin de Tel Aviv para conmemorar el 25 aniversario de la muerte del primer ministro israelí Yitzhak Rabin, que fue asesinado a tiros por un extremista judío mientras buscaba la paz con los palestinos. El Centro Yitzhak Rabin encendió 25.000 velas en la plaza donde fue asesinado el 4 de noviembre de 1995, después de dirigirse a una manifestación por la paz, y que ahora lleva su nombre.

La exposición se basa en la tradición judía de encender una vela en memoria de un ser querido en el aniversario de su muerte, así como en los recuerdos de las muchas velas que fueron encendidas por adolescentes y jóvenes israelíes en los días posteriores al asesinato.

En la noche del jueves se cerraron 24 horas de ceremonias y eventos celebrados en todo el país en memoria del líder de la izquierda. Israel celebra ceremonias conmemorativas para marcar el aniversario según el calendario judío. El aniversario hebreo de este año cae en viernes, lo que hizo que los eventos se celebraran un día antes.

El candidato demócrata a la presidencia de EEUU, Joe Biden, honró a Rabin en un tweet, llamándolo «amigo».

I join Israelis in honoring Prime Minister Yitzhak Rabin z"l, 25 years after his assassination. He led a life of service to his country and its security — and bravely gave his life pursuing peace. I was honored to call him a friend.

— Joe Biden (@JoeBiden) October 29, 2020