Israel. Jefe del Ejército advierte ante deserción de reservistas: «Si los mejores no se presentan, no podremos existir»

Itongadol/AJN.- El jefe de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) Herzi Halevi, envió este domingo una carta a los soldados y reservistas, en la que expresó su temor por la competencia del ejército a raíz de las declaraciones de grupos que anunciaron que no se presentarán a las filas. En este sentido pidió acciones para restaurar la cohesión en el país y la fuerza.

«El servicio en las FDI es un deber que es un gran privilegio, tanto en regular como en la reserva», señaló a la vez que advirtió: «Si no somos un ejército fuerte y con cohesión, si los mejores no sirven en las FDI, ya no podremos existir como país en la región”.

«No es demasiado tarde para arreglarlo. Debemos hacerlo, porque no hay otra manera sin cohesión interna y externa. Esta es la responsabilidad de todos nosotros, y ante todo, mi responsabilidad personal como jefe del ejército», añadió.

«Es la manera única en la que podremos preservar la misión de las FDI, en la defensa del país y garantizar su existencia», dijo.

Halevi debía reunirse este domingo con el primer ministro Netanyahu y presentarle las consecuencias la deserción a las reservas militares y cómo esto afecta a la operatividad militar del país cuando unos 20 mil hombres no se presentaron.

La reunión será postergada ya que el mandatario debió ser intervenido anoche para recibir un holster en su corazón. La operación tuvo lugar anoche en el hospital Shiva, en Tel HaShomer.