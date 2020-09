Israel. En la última protesta antes del cierre, los anti-Netanyahu y los comerciantes marcharon juntos

Itongadol/Agencia AJN.- Miles de israelíes protestaron contra el primer ministro Benjamin Netanyahu el sábado por duodécima semana consecutiva, y a los manifestantes contra la corrupción se unieron los propietarios de negocios que se oponen a los posibles daños de un inminente cierre del país.

Dueños de restaurantes y propietarios de gimnasios y salas de eventos protestaron en Jerusalem frente a la residencia oficial del Primer Ministro, junto con la multitud que insistía en que debía renunciar por su juicio en tres causas penales.

Los informes de los medios de comunicación aseguran que el tamaño de la multitud en la capital fue de alrededor de 10.000 personas.

La protesta terminó después de la medianoche, cuando la policía desalojó por la fuerza al resto de los manifestantes que se negaron a salir. Nueve personas fueron arrestadas por alterar el orden público o por atacar a los oficiales, pero un portavoz de la policía describió la manifestación como «mayormente pacífica».

La protesta comenzó con una marcha hasta la residencia oficial del Primer Ministro en la calle Balfour desde el puente Chords a la entrada de la ciudad, como lo han hecho en tres ocasiones anteriores.

No se informó de ningún enfrentamiento entre la policía y los manifestantes ni de ninguna interrupción de la marcha.

Se pudo ver a los manifestantes agitando banderas israelíes y cantando «¡Tú le quitas a los pobres y le das a los ricos, qué gobierno tan corrupto!».

Se esperaba que la protesta del sábado fuera la última antes de que se promulguen nuevas medidas de cierre nacional la próxima semana. Aún no está claro cómo se tratarán las protestas bajo las nuevas restricciones, aunque podrían ser limitadas. El sábado es Rosh Hashaná, el Año Nuevo judío, y no se planean manifestaciones, independientemente del cierre.

Mientras que el foco de la manifestación seguía siendo la oposición a Netanyahu y la supuesta corrupción del gobierno, muchos de los manifestantes coreaban contra el cierre planeado para las próximas semanas. Un manifestante se encadenó a un poste de tráfico en una declaración contra las medidas previstas, que tienen por objeto ayudar a controlar el aumento constante de las cifras de infección por coronavirus.

Otros protestaron por lo que dijeron que era el distanciamiento de los esfuerzos del público con las acciones del primer ministro, que estaba a punto de salir para Washington el domingo para celebrar los acuerdos de normalización con los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, mientras el resto del país se preparaba para el cierre. Los planes originales del Primer Ministro de tomar un avión privado para él y su familia, para protegerlos de la prensa y el resto de su delegación, ya habían provocado suficiente ira pública antes del fin de semana, llevándolo a cambiar de decisión el viernes.

Los organizadores de la protesta en Balfour llamaron a manifestaciones en el aeropuerto para «detener» el vuelo de Netanyahu el domingo.

La policía dijo antes de la protesta de Jerusalem que, de acuerdo con las decisiones de los tribunales, se prohibiría el uso de bocinas, tambores y otros instrumentos que producen ruido después de las 21.30 horas para reducir al mínimo las molestias a los residentes locales. A las 11 p.m. también se restringiría el uso de megáfonos y parlantes.

Poco después de la medianoche, la policía comenzó a sacar a la fuerza a los manifestantes de la calle y rápidamente reabrió el tráfico en la intersección normalmente atestada.

«No nos dispersaremos hasta que Bibi renuncie», gritaban los manifestantes mientras los arrastraban.

El comandante de operaciones de la policía de Jerusalem, Alon Khalfon, dijo que las protestas fueron en gran parte pacíficas, pero algunos manifestantes «se enfrentaron con la policía» y los atacaron. En general, la protesta fue «ejemplar», dijo Khalfon.

Este verano, los manifestantes han realizado protestas regulares contra Netanyahu en Jerusalem, Tel Aviv y otros lugares del país, siendo el principal lugar de protesta la Residencia del Primer Ministro en la capital.

El viernes, miles de israelíes marcharon en el centro de Jerusalem y luego se manifestaron fuera de la residencia de Netanyahu para protestar contra el primer ministro por su acusación de corrupción y manejo de la pandemia de coronavirus.

Si bien las protestas del viernes «Kabbalat Shabbat» se han convertido en un evento semanal que atrae a varios miles de personas, incluyendo familias jóvenes y niños, esta semana fue la primera vez que la policía permitió a los manifestantes marchar en Jerusalem.

A la manifestación del viernes asistieron varias figuras destacadas del ejército, así como del mundo académico y de las artes, entre ellas el ex jefe del Estado Mayor de las FDI, Dan Halutz, el ex jefe del Mossad, Tamir Pardo, la ex jefa del Shin Bet, Carmi Gillon, y la galardonada bioquímica Ruth Arnon.

Según los organizadores del evento, que repartieron brazaletes para llevar la cuenta de la asistencia, más de 6.000 personas asistieron a la protesta del viernes.