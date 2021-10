Israel: El ejército y el Shin Bet ayudarán a reprimir las armas ilegales en las ciudades árabes

Itongadol.-El Primer Ministro Bennet pide a los árabes israelíes que «comprendan que las fuerzas de seguridad no son el enemigo, sino la solución»; los oficiales de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) se muestran reticentes ante la noticia de su participación.

En una reunión ministerial celebrada el domingo para hacer frente a la epidemia de delitos violentos en las comunidades árabes de Israel, los ministros del gobierno decidieron implicar al ejército y al servicio de seguridad Shin Bet en una ofensiva contra las armas ilegales. Antes de la reunión, el primer ministro de Israel, Naftali Bennett, dijo que la situación debe abordarse inmediatamente.

«La situación relativa a la violencia en el sector árabe ha alcanzado una línea roja», dijo Bennett en la reunión celebrada en la Oficina del Primer Ministro en Jerusalem. «El problema se dejó de lado y se descuidó durante años hasta que alcanzó proporciones escandalosas, como hemos visto en el último año».

«Nuestro gobierno se está tomando el asunto muy en serio», afirmó Bennett, señalando la creación de un «equipo de trabajo interministerial» dirigido por Yoav Segalovitz, viceministro de Seguridad Pública y general de división retirado de la policía.

Además de la creación del equipo de trabajo, la oficina del primer ministro publicó una serie de decisiones tomadas al término de la reunión del domingo por la tarde.

El grupo de trabajo dirigido por Segalovitz se centrará, junto con las FDI y el Shin Bet, en la cuestión de las armas ilegales en el sector árabe, dijo la oficina del primer ministro. El Ministerio de Justicia promoverá una serie de leyes para dotar a las fuerzas del orden de mayores herramientas para reprimir las armas ilegales, incluyendo penas mínimas para las infracciones.

Sin embargo, tras el anuncio de la oficina del primer ministro, los oficiales de las FDI expresaron su preocupación por no haber participado en la toma de decisiones, y por no tener el estatus legal pertinente para operar en zonas civiles. «Nadie habló con nadie ni consultó a las FDI del Ministerio de Defensa», dijo un funcionario en la reunión a las noticias del Canal 12. «Los soldados de las FDI no tienen los poderes que tienen los agentes de policía en las detenciones y redadas».

Los políticos árabes israelíes criticaron la decisión, calificándola de antidemocrática.

«Lucha contra los criminales, no contra la democracia. La única responsabilidad de hacer cumplir la ley entre los civiles es la policía, no las agencias de inteligencia y el ejército. Lo último que necesitamos es más de la misma actitud: la policía para los judíos y el Shin Bet para los árabes», dijo el jefe de la Lista Conjunta, Ayman Odeh, en un tuit.

El colega de Odeh, Sami Abou Shehadah, del partido nacionalista de línea dura Balad, dijo que la medida demostraba que «el Estado de Israel trata a los ciudadanos árabes como una amenaza para la seguridad, no como civiles».

Bennett convocó la reunión, en la que participaron diversos altos cargos de las fuerzas del orden -entre ellos los ministros de Justicia, Seguridad Pública e Interior, el fiscal general y el futuro jefe del Shin Bet- cuando una ola de violencia estaba envolviendo a muchas de las comunidades árabes de Israel. Según la organización The Abraham Initiatives, este año han muerto 95 árabes en crímenes violentos dentro de Israel.

En los últimos años, los árabes israelíes han asistido a un fuerte aumento de la violencia: asesinatos de bandas a plena luz del día, disparos en las casas de los alcaldes locales y miles de armas ilegales de fácil acceso.

Tanto los funcionarios del gobierno como los expertos de la sociedad civil afirman que la violencia es el fruto de décadas de abandono por parte del Estado. Más de la mitad de los árabes israelíes viven por debajo del umbral de la pobreza. Sus pueblos y ciudades suelen tener infraestructuras en ruinas, servicios públicos deficientes y escasas perspectivas de empleo, lo que lleva a los jóvenes a colaborar con la delincuencia organizada para conseguir dinero rápido.

Bennett hizo un llamamiento a los miembros de la comunidad árabe israelí para que cooperen con los esfuerzos de las fuerzas del orden, pidiendo específicamente a «los representantes electos, las figuras públicas árabes, las personalidades de los medios de comunicación del sector árabe y otros» que expresen su apoyo público. «Todo el público árabe tiene que apoyar al Estado», dijo.

El primer ministro dijo que el gobierno se está «movilizando para proteger a los ciudadanos árabes de la plaga de la delincuencia y las armas ilegales, y de los asesinatos y los chanchullos de protección», un esfuerzo que «requerirá tiempo, esfuerzo y recursos considerables».

Durante ese tiempo, dijo Bennett, «el público árabe debe entender que las fuerzas de seguridad no son el enemigo – son la solución», pidiéndoles que «cooperen plenamente en la guerra contra el crimen y la violencia en el sector árabe».

Bennett dijo que en los últimos años se ha desarrollado en Israel un «estado dentro de un estado», y que se necesitará un tiempo considerable para abordar plenamente la cuestión. «Abordar esta magnitud no nos llevará un día o dos, pero estamos en ello», dijo. «Estamos actuando y seguiremos haciéndolo».