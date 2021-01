Israel autorizó el uso de la vacuna de Moderna y la primera partida llegará a fines de enero

Itongadol/Agencia AJN.- La farmacéutica norteamericana Moderna anunció anoche que el Ministerio de Salud de Israel autorizó el uso de sus vacunas contra el coronavirus y que las primeras dosis llegarían a fines del mes de enero.

Según el informe, Israel es el tercer país que autoriza el uso de la vacuna que desarrolló la firma norteamericana. Previamente lo hicieron Estados Unidos y Canadá.

We just announced that Israel’s Ministry of Health (MOH) has given authorization to import the COVID-19 Vaccine Moderna in Israel. Read more here: https://t.co/diZWO2w55G pic.twitter.com/rEN3eUJJux

