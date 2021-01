Israel abre embajada en los Emiratos Árabes Unidos

AJN/Itongadol.- Israel abrió oficialmente su embajada en los Emiratos Árabes Unidos el domingo.

El embajador Eitan Na’eh, quien se desempeñará como encargado de negocios hasta que se nombre un embajador permanente, llegó a Abu Dhabi, la capital de los Emiratos Árabes Unidos, para abrir la embajada.

La embajada está en una estructura temporal hasta que se encuentre una permanente.

Israel y los Emiratos Árabes Unidos anunciaron que están haciendo las paces y normalizando los lazos el 15 de agosto del año pasado, lanzando los Acuerdos de Abraham. Tres países árabes más, Bahréin, Sudán y Marruecos, se unieron a los acuerdos en los meses siguientes.

El ministro de Relaciones Exteriores, Gabi Ashkenazi, le deseó suerte a Na’eh y dijo que el ministerio está “liderando la implementación de los acuerdos de paz y normalización en el Golfo y promoviendo el estatus internacional de Israel».

El domingo temprano, el gabinete de los Emiratos Árabes Unidos aprobó la decisión de abrir una embajada en Israel en Tel Aviv.

Ashkenazi agradeció al gobierno emiratí por su decisión y dijo que promoverá los lazos cálidos entre los países y las naciones.

En los próximos días, se espera que Israel reabra su oficina de enlace en Rabat, capital de Marruecos, y un consulado en Dubái, además de la embajada de Israel en Bahréin, que lleva varias semanas abierta.

Más de 50.000 israelíes han visitado los Emiratos Árabes Unidos desde el reciente pacto de normalización entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos, según un informe del mes pasado en The Washington Post.

Esa cifra es el resultado de solo dos semanas de vuelos comerciales abiertos entre los países, que acordaron abrir las compuertas diplomáticas y turísticas en un histórico acuerdo firmado en agosto. Se esperaba que decenas de miles más lo visitaran durante la festividad de Hanukkah, según el Post.

El informe también dijo que el centro de la comunidad judía en Dubái, la capital de los Emiratos Árabes Unidos, está aumentando su personal de cinco a «unos 30» empleados, y que casi 150 restaurantes han comenzado a servir comida kosher. El centro planea construir una mikve «acorde con los estándares de lujo de Dubái».

“Probablemente será la mikve más bonita del mundo”, dijo el rabino Mendel Duchman, quien trabaja para el JCC.

El acuerdo de normalización de Israel con los Emiratos Árabes Unidos, que precedió a otros firmados con Bahréin, Sudán y Marruecos, fue un momento decisivo para la relación del Estado judío con el mundo árabe. Hasta agosto, Israel solo tenía relaciones formales con dos países árabes, Egipto y Jordania.

El Gran Rabino sefardí Itzjak Yosef viajó a Dubai en la primera visita de un líder religioso en ejercicio a un país árabe, según su oficina, en señal de la profundización de los lazos entre los Emiratos e Israel.

«Durante su visita, se reunirá con altos funcionarios de los Emiratos, inaugurará la recién certificada escuela judía y, en una ceremonia especial, investirá al Rabino Levi Duchman como rabino de la comunidad judía de los Emiratos», según un comunicado del Centro Comunitario Judío de Dubai.

Se espera que Yosef permanezca en los Emiratos Árabes Unidos hasta el domingo. Durante su estadía, será considerado un invitado de honor del Centro Comunitario Judío de Dubai.

«La visita del Gran Rabino es tan histórica como un gran honor para nosotros acogerlo aquí en los Emiratos», dijo Duchman, rabino del JCC. «Estamos emocionados de darle la bienvenida mientras dedicamos e inauguramos varias de nuestras nuevas instituciones, que están siendo construidas con la rapidez y eficiencia por la que los Emiratos Árabes Unidos se han hecho mundialmente famosos».

Duchman, un joven rabino del movimiento Chabad Lubavitch, ha sido acusado de intentar una «toma de posesión hostil» de la comunidad judía existente en Dubai, que se ha reunido en secreto durante más de una década. Un portavoz del JCC dijo a The Times of Israel que la visita de Yosef y su inversión en Duchman no tenía por objeto desacreditar, disminuir o abordar de otro modo la legitimidad de cualquier otra comunidad judía en los Emiratos Árabes Unidos.

Durante la visita, Yosef tenía previsto visitar la sinagoga Beit Tefillah de Dubai, dedicar otra sinagoga, inaugurar una guardería infantil, poner la primera piedra de una mikve (baño ritual judío), recorrer un restaurante kosher recién inaugurado en el edificio Burj Khalifa e inspeccionar un matadero de aves kosher local, según el JCC.

«Esta visita histórica personifica los logros históricos de los últimos meses. Con la gratitud del Príncipe Heredero, Su Alteza el Jeque Mohammed bin Zayed, ahora podemos celebrar una nueva era de cooperación en la región, y nos proponemos garantizar que los judíos que vienen a trabajar o a visitar en Dubai, Abu Dhabi y en todos los Emiratos, tengan acceso a las instituciones y servicios judíos», dijo el portavoz de la comunidad Daniel Seal.

«Esto es sólo el comienzo del potencial turístico y de cooperación entre Israel y los Emiratos. Espero que la visita del Rabino Principal contribuya en gran medida a cimentar la buena fe y las cálidas amistades entre los pueblos judíos y musulmanes de la región», dijo el presidente del Centro Comunitario Judío de Dubai, Solly Wolf.