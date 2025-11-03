Informe: El jefe de las Fuerzas de Defensa de Israel ha seleccionado a tres candidatos principales para el próximo fiscal general militar

Itongadol/Agencia AJN.- El jefe de las Fuerzas de Defensa de Israel, teniente general Eyal Zamir, habría seleccionado a sus tres principales candidatos para ocupar el cargo de fiscal militar general, tras la renuncia de Yifat Tomer-Yerushalmi la semana pasada y su posterior arresto en el marco del escándalo por la filtración de un video a los medios de comunicación.

Según informó el portal israelí Ynet, Zamir mantuvo conversaciones anoche con los tres aspirantes, todos exintegrantes de la Fiscalía Militar General (MAG, por sus siglas en inglés) que se retiraron del cuerpo en los últimos años y, por lo tanto, no estuvieron involucrados en el reciente caso que derivó en la detención de Tomer-Yerushalmi.

El jefe del Estado Mayor tiene previsto reunirse en los próximos días con el ministro de Defensa, Israel Katz, para presentarle oficialmente a los candidatos y acordar la designación del sucesor.

Mientras tanto, el canal público Kan citó a fuentes cercanas a Katz que sostienen que el próximo fiscal militar general “debería provenir de fuera del sistema”, en referencia a un perfil que no haya formado parte de la oficina del MAG. Sin embargo, esa opción parece improbable debido a las restricciones legales.

De acuerdo con la Ley de Justicia Militar —que establece el marco jurídico para la jurisdicción castrense en Israel—, el cargo solo puede ser ocupado por un abogado militar con al menos siete años de experiencia profesional. Esto descarta la posibilidad de que el puesto sea asumido por un jurista civil o por un alto oficial que no cuente con formación legal.

La renuncia de Tomer-Yerushalmi, quien se desempeñó como fiscal militar general desde 2021, sacudió a la cúpula jurídica de las Fuerzas de Defensa de Israel. Su detención, según medios locales, está vinculada a una investigación sobre la filtración de material audiovisual clasificado a la prensa, un episodio que generó preocupación dentro del sistema militar por posibles fallas en los protocolos de confidencialidad.

La elección de su reemplazante será clave para restaurar la confianza en la Fiscalía Militar, un organismo central en la revisión legal de las operaciones de las Fuerzas de Defensa de Israel y en la supervisión del cumplimiento del derecho internacional humanitario en los conflictos armados.