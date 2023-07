Incidentes en el Parlamento israelí en el inicio de un polémico debate sobre la norma de razonabilidad

Itongadol.- El lunes por la noche comenzó con incidentes en el pleno de la Knesset, el Parlamento israelí, la primera lectura del controvertido proyecto de ley sobre la norma de razonabilidad.

Se esperaba que el proyecto de ley fuera aprobado en la lectura y, en consecuencia, se habían previsto protestas en todo el país para el martes. Sin embargo, se desarrollaron incidentes dentro del recinto.

Si se aprueba, la siguiente etapa del proyecto de ley será volver a la Comisión de Constitución, Derecho y Justicia de la Knesset, que ya el martes empezará a prepararlo para su segunda y tercera lectura.

Los organizadores de la protesta anunciaron antes de la votación que, si el proyecto de ley se aprueba en primera lectura, el martes será un «Día de interrupción» en decenas de lugares de todo el país, incluido el aeropuerto internacional Ben Gurión, donde ya hubo protestas la semana pasada.

El «proyecto de norma de razonabilidad» es una enmienda a la Ley Fundamental: El Poder Judicial, que impediría a los tribunales de Israel aplicar lo que se conoce como «criterio de razonabilidad» a las decisiones tomadas por los funcionarios electos. La norma de la razonabilidad es una doctrina del derecho consuetudinario que permite la revisión judicial de las decisiones administrativas del gobierno que se consideran fuera del alcance de lo que una autoridad responsable y razonable llevaría a cabo.

Los defensores de la ley argumentan que es una herramienta muy subjetiva para el activismo judicial que permite al tribunal subvertir la política del gobierno con sus propios puntos de vista.

Por otro lado, los críticos, incluido la fiscal general de Israel, sostienen que la herramienta es esencial para contrarrestar la corrupción y garantizar la protección de las personas frente a decisiones gubernamentales arbitrarias y caprichosas.

El tribunal utilizó el criterio de la razonabilidad, por ejemplo, cuando dictaminó en enero que la decisión del primer ministro Netanyahu de nombrar al presidente de Shas, Aryeh Deri, para dos puestos ministeriales, a pesar de tres condenas penales por delitos cometidos mientras estaba en el poder, adolecía de «extrema irracionalidad».

Netanyahu se vio obligado a despedir a Deri. En caso de que el proyecto de norma de razonabilidad se convierta en ley, el primer ministro podría intentar volver a nombrar a Deri para sus antiguos cargos de ministro de Salud y de Interior.

El proyecto de norma de razonabilidad formaba parte de un paquete de proyectos de ley presentados por el gobierno en enero, que habrían dado al gobierno y a la Knesset más poder a expensas del sistema judicial. Uno de los proyectos de ley proponía modificar la composición del Comité de Selección Judicial, de modo que el gobierno tuviera la mayoría y, por lo tanto, el poder de nombrar a los jueces de Israel en todos los niveles.

El proyecto de ley se paralizó después de que el ministro de Defensa, Yoav Gallant, advirtiera de que provocaría discordia en las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) y negativas a gran escala a cumplir el servicio de reserva, lo que podría perjudicar a la seguridad nacional de Israel.

Los reservistas amenazan con protestar si se aprueba el proyecto de ley

Los reservistas hicieron amenazas similares en los últimos días. Entre ellos había pilotos, miembros de unidades de inteligencia de élite y de otras unidades. Algunos amenazaron con cesar su voluntariado ya después de que el proyecto de ley pasara su primera lectura – y no cuando pase las lecturas dos y tres.

Netanyahu emitió una declaración grabada al iniciarse el debate sobre el proyecto de ley de la norma de razonabilidad el lunes por la tarde. El primer ministro argumentó que la intención de la coalición era modificar el uso de la norma basándose en las directrices establecidas por el juez del Tribunal Supremo Noam Sohlberg.

Además, según Netanyahu, tanto el ex presidente del Tribunal Supremo, Asher Grunis, como la ex magistrada del Tribunal Supremo, Ayala Froccacia, apoyaron la enmienda con el argumento de que evitaría que el tribunal «entrara en ámbitos que no le corresponden». El tribunal seguirá supervisando las decisiones y nombramientos del gobierno y garantizando que se hacen «de buena fe, con proporción, justicia e igualdad».

La modificación de la norma de razonabilidad basada en el marco de Sohlberg fortalece así la democracia y no la debilita, y «definitivamente no es una excusa para pedir el rechazo [del servicio militar de reserva], o para perturbar la vida de millones de civiles», agregó el premier israelí.

El presidente del Estado judío, Isaac Herzog, expresó en un discurso pronunciado el lunes que la única manera de poner fin a la crisis política era «sentarse y hablar».

«En medio de una crisis profunda y preocupante, el acto responsable de liderazgo debe ser sentarse, hablar y poner la unidad de Israel por encima de todo. Los líderes públicos -de la coalición y de la oposición- deben hablar y sanar el cisma. Y esto debe hacerse ahora», señaló Herzog.

Finalmente, el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, declaró en una conferencia de prensa previa a la reunión semanal de su Partido Sionista Religioso, celebrada el lunes por la tarde, que la coalición estaba decidida a aprobar el proyecto de ley antes de que finalizara la actual legislatura de la Knesset, el 30 de julio.