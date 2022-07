Herzog otorgará a Biden la Medalla de Honor Presidencial de Israel

Itongadol.- El presidente Isaac Herzog entregará al presidente estadounidense Joe Biden la Medalla de Honor Presidencial israelí durante su visita a Israel la próxima semana, «para agradecerle que sea un verdadero amigo de Israel», escribió Herzog een un comunicado.

Añadió que está «agradecido por su apoyo durante décadas a la seguridad de Israel, la profundización de nuestra alianza y la lucha contra el antisemitismo».

Biden, en su primer viaje presidencial a Israel, recibirá la medalla en una ceremonia oficial en la Residencia del Presidente en Jerusalén.

La Medalla de Honor Presidencial de Israel fue entregada por primera vez por el difunto presidente Shimon Peres en 2021, y desde entonces se ha concedido a 26 personas.

Entre los galardonados se encuentran el ex presidente estadounidense Barack Obama; la ex canciller alemana Angela Merkel; el ex rabino jefe de Israel Yisrael Meir Lau; y el Premio Nobel de la Paz, el fallecido Elie Wiesel.

El premio se concede a personas que han contribuido de forma destacada al Estado de Israel o a la humanidad, a través de su talento y servicio.

La Residencia del Presidente dijo el jueves en un comunicado que la Medalla de Honor que recibirá Biden es «en reconocimiento a su verdadera amistad con el Estado de Israel, el pueblo de Israel y el pueblo judío; su compromiso inflexible durante décadas con la seguridad de Israel; sus contribuciones para profundizar, fortalecer y mejorar la fuerte e inquebrantable alianza entre Israel y los Estados Unidos de América; y su lucha contra el odio antiisraelí y antisemita en todo el mundo».