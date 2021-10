Herzog: “Cuestionar el derecho de Israel a existir es antisemitismo”

Itongadol/Agencia AJN.- El presidente Isaac Herzog participó hoy virtualmente en el Foro Internacional para el Recuerdo del Holocausto y la Lucha contra el Antisemitismo en Malmö, Suecia.

Entre los participantes en la conferencia, organizada por el gobierno sueco, se encuentran el rey Carlos XVI Gustavo y la reina Silvia de Suecia, el primer ministro sueco Stefan Löfven, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres; el presidente del Consejo Europeo, Charles Michael; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el presidente del Congreso Judío Mundial, Ronald Lauder; el presidente del Congreso Judío Europeo, Moshe Kantor, y sobrevivientes del Holocausto.

Hablando en vivo desde su residencia en Jerusalem, Herzog pidió al mundo que adopte la definición de trabajo de antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA): “La IHRA se ha convertido en un punto de referencia ampliamente aceptado en la lucha contra el antisemitismo y la negación del Holocausto, con más de treinta países que han adoptado la definición de antisemitismo de la IHRA, y pido a todas las naciones que lo hagan”.

El presidente Herzog explicó además la diferencia entre la crítica a Israel y el antisemitismo: “Como verdadero demócrata y exjefe de la Oposición Parlamentaria Israelí en la Knesset, no solo apoyo, sino que insisto en el derecho de cualquier ciudadano o grupo a criticar a cualquier gobierno en sus políticas. Pero cuando la crítica de una política israelí en particular se transforma en un cuestionamiento del propio derecho de Israel a existir, esto no es diplomacia, es demonización y antisemitismo, porque Israel es el Estado-nación del pueblo judío”.

El presidente Herzog pidió la cooperación internacional para combatir el antisemitismo y destacó la necesidad de eliminar el contenido antisemita de las redes sociales: “El antisemitismo es una infusión de odio en focos de ignorancia, una fuerza de destrucción que desgasta cualquier virtud a su paso… No requerirá solo mejorar la educación sobre el Holocausto en las escuelas, como el destacado programa de Yad Vashem, sino también trabajar agresivamente en las redes sociales, incluso confrontando a las empresas de redes sociales para garantizar que la incitación al odio se elimine rápidamente”.

El presidente Herzog concluyó subrayando: “El camino que marcamos hoy es fundamental para el futuro de los judíos y las comunidades europeas, y para el futuro de Europa como sociedad moderna y tolerante. Los judíos deben ser libres para vivir una vida judía plena, abierta y orgullosa dondequiera que estén. Deben estar a salvo”.