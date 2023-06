Helen Mirren y Oliver Stone asistirán al Festival de Cine de Jerusalem

Itongadol/Agencia AJN.- La actriz Helen Mirren y el director Oliver Stone serán invitados del Festival de Cine de Jerusalem, destacaron los organizadores el jueves cuando revelaron el calendario del evento que incluirá una impresionante lista de figuras extranjeras.

El festival, que comenzará el 13 de julio con la proyección de la nueva película “Golda” de Guy Nattiv, presentará a Mirren, quien interpretó a la ex primera ministra de Israel, y le otorgará un premio especial. Liev Schreiber, que interpreta al entonces secretario de Estado Henry Kissinger, estará presente en la proyección de gala.

También se honrará a Oliver Stone, el director dos veces ganador del Premio de la Academia. Varias de las películas notables de Stone se proyectarán en el festival, incluida su ganadora del Oscar de 1987, “Pelotón”, “Wall Street”, “JFK” y “Natural Born Killers”.

Un tercer destinatario del premio será el dúo de cineastas belgas, los hermanos Dardenne, Jean-Pierre y Luc Dardenne. Serán honrados con una retrospectiva en el festival, con ocho de sus películas: «La Promesse», «Rosetta», «The Son», «L’Enfant», «The Silence of Lorna», «The Kid with a Bike”, “Two Days, One Night” y su última película, “Young Ahmed”.

Otros invitados notables que llegarán a Israel incluyen a la directora francesa Claire Denis («Beau Travail»), quien encabezará el panel de jueces en la competencia internacional, y el director húngaro Kornél Mundruczó («Piezas de una mujer»), quien dirigirá el jurado de películas israelíes.